Discovery mieri do múzea

Prvý z vyradených raketoplánov ide do Washingtonu, kde si ho ľudia budú môcť pozrieť v múzeu.

4. apr 2012 o 18:45 Tomáš Vasilko

WASHINGTON, BRATISLAVA. Národné múzeum letectva a kozmonautiky je jedným z najvzrušujúcejších múzeí vo Washingtone. Zadarmo si tam návštevníci môžu pozrieť mnoho reliktov z vesmírneho výskumu. Návratový modul Apolla 11, lunárny modul či vesmírnu kabínu Mercury Friendship 7 z roku 1962.

Od apríla sa k exponátom pridá aj najslávnejší raketoplán, ktorý minulý rok ukončil svoju činnosť. Raketoplán Discovery by mali 17. apríla previezť z vesmírneho strediska NASA na Floride do Washingtonu. Informoval o tom portál Space.com.

Dicovery by mal do Wahingtonu priletieť na špeciálne upravenom lietadle Boeing 747. Raketoplán by mal v Národnom múzeu letectva a kozmonautiky, ktoré je súčasťou múzeí Smithsonian, nahradiť prototyp raketoplánov Enterprise. Ten skončí v múzeu v New Yorku.

Discovery počas služby podnikol 39 letov do vesmíru a spolu nalietal 238 miliónov kilometrov. Jednou z jeho slávnych misií je vynesenie Hubblovho vesmírneho teleskopu na obežnú dráhu Zeme.

„Američania získajú významnú ikonu histórie vesmírneho programu,“ povedal podľa space.com vo vyhlásení riaditeľ múzeí Smithsonian Jack Dailey.

NASA ukončila program raketoplánov vlani po 30 rokoch. V múzeách by mali skončiť aj zvyšné dva raketoplány – Endeavour a Atlantis. Tie ešte na dôchodok pripravujú. Jeden pôjde do Kalifornie, druhý zostane v múzeu na Floride.