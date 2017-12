Útek pred minulosťou s kresleným Yesterday

Herný triler Yesterday vás vtiahne do deja plného satanistických rituálov, nesmrteľnosti a zrady.

2. apr 2012 o 19:20 Ján Kordoš

Žáner adventúr nie je v žiadnom prípade mŕtvy, len musíte vedieť ako na to. Archaické postupy fungujú málokedy, hráči chcú dobrodružstvo, ktoré bude mať spád, dostatočne pútavý príbeh. Polená hádzané pod nohy nelogickými alebo zložitými rébusmi sú minulosťou. A čo tak spojiť to všetko dohromady?

Španielski vývojári z Pendulo Studios nám svoje kvality predviedli neraz, za všetko hovorí séria Runaway. Držia sa starého konceptu, do ktorého nechcú zbytočne rýpať a príjemne tak myslia na zástupy hráčov, ktorým ku šťastiu postačí more dialógov, predmetov a ich používania na rôznych miestach.

Obrázky priamo z hrania adventúry Yesterday nájdete v našej galérii.

Najnovší počin Yesterday tak trochu klame telom a istotne ho v počiatkoch hrania zle odhadnete. Kreslená grafika je v kontrastne s vážnym príbehom. Vtip a nadhľad známy z iných projektov od Pendula sa tu vyskytuje len zriedkavo, skôr v ukrytých poznámkach a náznakoch. Technické spracovanie je napriek tomu na vysokej úrovni a podoba s kreslenými filmami je doplnená o komixový štýl rozprávania pomocou okien a bublín s textami.

Keď sme už začali o technickom spracovaní, aj si ho dorazíme. Dabing dialógov je dostačujúci, no počet postáv, s ktorými je možné poklábosiť, nie je vysoký a spočítali by ste ich na prstoch oboch rúk. Komornosť celého príbehu sa prejavuje neustále a zvukové efekty či nebodaj hudbu nebudete takmer vôbec vnímať.

Dôležitým piliérom úspechu pri adventúrach je samotný príbeh dobrodružstva a jeho priebeh. Ako sme už spomenuli, napriek nie príliš serióznemu (kreslenému) spracovaniu je zápletka vážneho charakteru. Nie, že by bol príbeh ako taký slabý, no škodí mu zmätok pri rozprávaní, príliš šialené tempo a hlavne pocit, že mnohé bolo z neho násilne vyškrtnuté, aby hra nemeškala s vydaním.

Začínate v koži Henryho Whitea, pričom ako už býva zvykom, zahráte si za viacero postáv. Prekvapením bude napríklad už len to, že Henry nie je hlavným hrdinom celého príbehu, hoci dôležitou postavou áno, a tak bol aj prezentovaný.

Mladý dobrovoľník v rodinnej charitatívnej organizácii chce pomôcť bezdomovcom. Masový vrah má na svedomí už desiatky umučených obetí, o ktoré nejaví nik žiadny záujem: polícia, médiá a ani bežní ľudia. Henry to chce zmeniť a vydáva sa podzemia, kde v opustenej stanici nachádza takmer istú smrť. Postavy, ktoré tu stretne, sa mu stanú osudom.

Hneď na začiatku si ohmatáte základné prvky hrateľnosti: kurzorom klikáte na miesta, ktoré chcete preskúmať, predmety vziať či inak použiť, osoby, s ktorými zas konverzujete. A je to skutočne všetko, navyše v starom dobrom štýle, kedy sa nepohnete ďalej z niekoľkých obrazoviek, pokým nesplníte základný rébus.

Používanie predmetov je žiaľ niekedy trochu zmätené, avšak na miesta, kde by ste mali vyslovene stratiť, pomáha staré a dobré skúšanie všetkého na všetko. Keďže pri sebe nemáte mnoho predmetov a lokácie sú uzavreté do niekoľkých obrazoviek, nie je to žiadny problém. Na začiatku teda ovládate Henryho, príde i na jeho kumpána Coopera, ktorý slabší intelekt nahrádza hrubou silou.

Lenže potom príde skok a satanistické rituály prezentované v intre sa strácajú v ďalšej hernej postave. John Yesterday je tým správnym hrdinom: má na ruke tajomnú jazvu, nepamätá si nič z minulosti a za záchranu (vraj chcel spáchať samovraždu) môže vďačiť Henrymu, svojmu zamestnávateľovi, ktorý si ho najal na vyšetrenie istej udalosti v Paríži.

Ako sa neskôr ukáže, aj s malým počtom postáv sa dá príjemne zabaviť, no nedokázali sme sa zbaviť hlúpeho dojmu, že sú príbehové zvraty na každom druhom rohu. Pokojné tempo adventúr sa v prípade Yesterday mení na niekedy šialené skákanie z miesta na miesto, z časového obdobia do časového obdobia. Istotne, má to spád, avšak jednotlivé minikapitoly nedokážu udržať zápletku pohromade.

Johnova pamäť je zresetovaná z istého dôvodu a na jednotlivé kúsky skladačky prichádzate postupne. Znamená to i to, že cestujete do minulosti, hľadáte príčiny, pre ktoré ste sa ocitli v práve prebiehajúcej situácii. Aby to nebolo málo, dočkáte sa i prestrihov do obdobia, ktoré strávil John v Tibete (kde sa učil bojovému umeniu a tieto poznatky mu pomôžu v práve prebiehajúcej prekérnej situácii), obnovíte starý vzťah a príde i na nejaké to mučenie.

Všetko sa však deje neuveriteľne rýchlo a dobré nápady sú často použité len pre ich príťažlivosť, no veľmi rýchlo upratané do kúta, hoci by si zaslúžili väčší priestor na scéne. Počiatočné mordovanie bezdomovcov je neskôr v priebehu spomenuté len ako čistá štatistika. Podobne láska, minulosť a iné odrobinky tvoriace zápletku. Jednotlivé postavy s vyhraneným správaním sú síce úzko špecifické, no príliš ploché a neosobné.

Celé to má za následok i to, že hrou prejdete neuveriteľne rýchlo. Po približne štyroch-piatich hodinách hrania vám ostane už len možnosť vybrať si jeden z troch ukončení. Všetky tri sú ľahko odhaliteľné a ponechávajú otvorené vrátka na pokračovanie príbehu, takže vás ani jeden záver plnohodnotne neuspokojí.

Príliš krátka herná doba je napriek cene predávanej hry v českej lokalizácii od Comgadu obrovským záporom, ktorý sa nedá prehliadať. Neuveriteľný spád v hre je podporovaný striedaním rôznych miest (Paríž, Škótsko, Himaláje, New York), avšak všetko sa deje prirýchlo, často bez širšieho vysvetlenia alebo spomalenia šialeného tempa. Vystrihnúť „vatu“ a nechať v hre len to dôležité, sa tentoraz nevyplatilo.

Pendulo Studios vie robiť pekné hry so zaujímavou zápletkou. Také je aj Yesterday. Snaží sa byť prístupné pre všetkých, takže bolo zrejme mnohé orezané. Vítame virtuálneho pomocníka, ktorý poradí pri problémoch. Ak teda neviete ako ďalej, kliknete na príslušnú ikonu a dostanete dobre mienenú radu, nie riešenie daného problému. Istý čas tento help nie je potom možné využívať.

Vyznačenie aktívnych miest berieme ako samozrejmosť, hlavne pri kreslenej grafike ako v Yesterday, kde vám môže mnohé uniknúť. Táto pomoc je však nevýrazná a miesta sú vyznačené len krátky čas, takže na ňu rezignujete a využívať ju začnete iba v prípade, že netušíte ako sa dostať ďalej. Taktiež nám prišlo ovládanie zbytočne toporné: klikať na konkrétne ikony alebo manuálne ťahanie predmetov z inventáru, ak ich chcete použiť, pričom pravé tlačidlo myši zostalo nevyužité. S inventárom sa následne pracuje nemotorne.

Novinka od Pendulo Studios predstavuje presne ten typ hry, ktorý si spustíte v nedeľu po výdatnom obede, pokojne si ju vychutnáte do večerných správ a popoludnie si odškrtnete ako strávené príjemnou činnosťou.

Čo sa obtiažnosti týka, nejde o nič náročné, aj úvodné hádanky ohľadom šachových partií môžete „vyriešiť“ klikaním na všetky možnosti. Do niekoľkých zúfalých momentov sa dostanete len preto, že ste niečo prehliadli alebo sa snažíte hlavou preraziť stenu, hoci to ide aj jednoduchšie.

Yesterday označíme za triler: zaujímavo spracovaný, chytľavý a aj napínavý, avšak s mnohými chýbajúcimi miestami a príliš krátky.