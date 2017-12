Vedci chcú ovládnuť blesky

Francúzski vedci dokázali navigovať elektrický výboj. Podobne by raz mohli smerovať blesky.

2. apr 2012 o 16:59 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Mohla by to byť ďalšia generácia hromozvodov. No aj účinná zbraň pre vojakov. Vezmete výkonný laser, namierite ho na nejaké miesto, zariadenie spustíte a z búrkových mrakov presne na váš cieľ udrie silný blesk.

Prvý krok k takejto technológii urobili francúzski vedci, ktorým sa v armádnom laboratóriu neďaleko Toulouse podarilo „navigovať“ elektrický výboj.

Nápad vytvoriť pomocou laseru v atmosfére cestičku, ktorou sa následne vydá blesk, je starý asi dve desaťročia. Pred štyrmi rokmi sa tímu Andrého Mysyrowicza podľa magazínu New Scientist podarilo pomocou laserových pulzov zvýšiť elektrickú aktivitu v búrkových mračnách. Blesk však vedci nevyvolali.

Teraz dokázali v laboratórnych podmienkach elektrický výboj aspoň nasmerovať. Pomohli im elektródy simulujúce blesk.

Mysyrowiczov tím z ENSTA ParisTech teraz plánuje ďalšie testy v skutočných podmienkach. Vedci predpokladajú, že budú potrebovať podstatne výkonnejší laser a musia vytvoriť také pulzy, ktoré dokážu blesk nielen vytvoriť, ale aj presne naviesť na určený cieľ.