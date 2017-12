Odstúpili šéfovia superneutrín

Najskôr CERN priznal, že vedci sa s neutrínami zmýlili. Teraz odstúpili hovorca aj koordinátor projektu OPERA.

2. apr 2012 o 16:54 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Ak by to bola pravda, bol by to najvýznamnejší vedecký objav za posledných sto rokov. No ukázalo sa, že žiadne neutrína sa rýchlejšie ako svetlo nepohybujú a že myšlienky Alberta Einsteina platia.

Za chybné výsledky talianskeho experimentu OPERA, ktorý zachytával exotické častice prilietavajúce z urýchľovača neďaleko Ženevy, zrejme mohol zle zapojený kábel.

Po kritike verejnosti aj od vlastného tímu sa rozhodli rezignovať hovorca i koordinátor celého experimentu. Dôvodom bolo podľa magazínu Science hlasovanie, v ktorom im šéfovia rôznych skupín vyjadrili nedôveru.

Hlasovanie o dôvere

V septembri sa objavili prvé správy, že existujú častice, ktoré by sa mohli pohybovať o malý kúsok rýchlejšie ako svetlo.

To by však porušovalo špeciálnu teóriu relativity - a na nej založenú značnú časť súčasných fyzikálnych teórií, ktoré opisujú vesmír okolo nás.

„Chceli sme nájsť chybu - triviálnu chybu, zložitejšiu chybu alebo nejaký nepríjemný úkaz, no nenašli sme,“ povedal vtedy hovorca OPER-y Antonio Ereditato.

Neskôr sa ukázalo, že za anomáliu vo výsledkoch mohol zle zapojený optický kábel, ktorý spájal signál z GPS so zariadením na spracúvanie údajov.

Zistené problémy napokon vo februári priznala aj Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN). Výsledkom napokon bolo, že sa vedci pracujúci na detektore OPERA rozhodli hlasovať o dôvere. Podľa Science väčšina lídrov tímov hlasovala proti.

Nasledovala rezignácia Antonia Ereditata, aj koordinátora experimentu Daria Autiera. Ostatní fyzici im vyčítali spôsob, akým naložili s výsledkami, i ako viedli experiment a overovanie dát.

Nové testy

„OPERA sa ocitla pod nezvyčajným tlakom. A ten externý tlak sa čoskoro dostal aj medzi nás,“ komentoval podľa LiveScience svoje odstúpenie Ereditato. „Cítil som, že prišiel čas, aby som ponúkol rezignáciu.“ Obaja vedci aj naďalej budú na projekte pracovať, vedú tímy zo svojich univerzít.

Na úplné vyvrátenie tvrdení o neutrínach rýchlejších ako svetlo sa bude čakať do konca apríla. Z CERN do talianskych detektorov pošlú nové pulzy neutrín, ktorých rýchlosť znovu preskúmajú.