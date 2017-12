Zakladateľ Megauploadu Kim Dotcom je opäť online

2. apr 2012 o 11:26 TASR

AUCKLAND. Zakladateľ webovej stránky Megaupload Kim Dotcom dostal povolenie pripojiť sa znova na internet.

Dotcom mal zakázaný prístup na internet podľa podmienok prepustenia na kauciu, ktorú mu stanovili novozélandské orgány po jeho zatknutí 20. januára.

Naďalej však zostáva v domácom väzení na svojom majetku severne od Aucklandu, kde má trvalý pobyt.

Novozélandský sudca David Harvey povedal, že Dotcomove správanie sa od jeho zatknutia bolo "príkladné".

Zároveň rozhodol, že Dotcom môže odteraz byť pripojený internet, ísť si raz za deň zaplávať, cestovať dvakrát do týždňa do Aucklandu do štúdia nahrávať hudbu a stretávať sa raz týždenne so svojimi tromi kolegami z Megauploadu, ktorí boli obvinení v kauze spolu s ním.

A to až do augusta, kedy súd rozhodne o žiadosti o jeho vydanie na trestné stíhanie v USA, kde čelí obvineniam z internetového pirátstva, porušovania autorských práv a elektronických podvodov.

USA pred mesiacom oficiálne požiadali Nový Zéland o jeho vydanie. Podľa amerických úradov pripravila spoločnosť Megaupload vlastníkov autorských práv o vyše 500 miliónov dolárov (378 miliónov eur).

V Nemecku narodený Kim Dotcom má 38 rokov. V minulosti bol známy pod menom Kim Schmitz.