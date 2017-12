V egyptskej pyramíde objavili nápis v hlaholike

V jednej zo sákkarských pyramíd objavili vedci stélu s nápisom v hlaholike. Starí Slováci zrejme boli privilegovanými úradníkmi faraónov starej ríše.

1. apr 2012 o 10:03 sme.sk

Text bol publikovaný 1. apríla.

ATÉNY, BRATISLAVA. Christos Apateonas pochádza z turistického mesta Polychrono zo severogréckeho mesta Chalkidiki. Vyštudoval históriu, no medzi svojimi gréckymi kolegami býva skôr považovaný za blázna.

Dôvodom sú jeho neortodoxné tvrdenia o dávnej minulosti stredoeurópskych národov. A tiež tvrdenia o dôvodoch, prečo sa počas stredoveku byzantská ríša snažila zasahovať do diania v Európe. Hovorí, že to má súvisieť s istými tajnými dokumentmi, ktoré sa mali kedysi nachádzať v jednej z vtedajších konštantínopolských knižníc.

Na jednom z papyrusov z obdobia okolo staroegyptskej starej ríše mala stáť zmienka o privilegovanej kaste úradníkov a kňazov, ktorí sa významne podieľali na správe štátu. Čudné však bolo, že podľa starovekej zmienky nemali pochádzať z egyptskej oblasti a od miestnych obyvateľov sa výzorom výrazne líšili

Čudný nápis

Podobné teórie bývajú medzi odborníkmi považované za výmysly či blúznenie. No zmeniť to môže nový nález v pyramídovom komplexe v Sákkare. V jednej z novoobjavených pyramíd, o ktorej presnej polohe zo strachu pred vykrádačmi hrobov archeológovia zatiaľ mlčia, našli egyptológovia zvláštny nápis.

„Taký nápis, ani také písmo som pri študovaní starovekého Egypta nikdy nevidel,“ hovorí pre odborný magazín Egyptology Letters B Hermann Zufällig z berlínskeho Pokročilého inštitútu pre skúmanie staroveku. „Takmer pol roka som vlastne ani nedokázal zistiť, o aký jazyk sa jedná.“

Snímku čudnej stély, ktorá zrejme opisovala život dávneho úradníka, však vzal so sebou na výročnú konferenciu sákkarských archeológov. Tam ju ukázal viacerým odborníkom a jeden z nich si spomenul, že podobné znaky už niekedy videl. Problémom bolo, že sa tak stalo v dokumentoch zo strednej Európy.

„Zdalo sa mi to ako totálne absurdná predstava. No prelistoval som si odborné knihy, a bolo to ono – hlaholika,“ dodal Zufällig.

Starí Slováci v Egypte

Vtedy si nemecký archeológ spomenul aj na istého excentrického chlapíka, ktorého stretol v Grécku. Apateonas mu vtedy tvrdil, že istý slovanský národ, ktorý si vo svojom regióne hovorí starí Slováci, mohol existovať už v Egypte, v čase dávnych faraónov.

„Bolo to pre mňa ako zázrak,“ hovorí o novom stretnutí s nemeckým vedcom Apateonas. „Všetky tie roky, keď sa mi smiali, keď hovorili, že som blázon, za tento nález stáli. Mal som pravdu. Starí Slováci sú ešte o tisícročia starší. A byzantskí vládcovia to vedeli, preto sa v stredoveku rozhodli podporiť tamojšiu regionálnu ríšu a priniesť im späť písmo, na ktoré už zabudli, ale ktoré kedysi dávno používali.“

Nový archeologický nález by teraz mohol ukončiť kontroverznú slovenskú debatu o existencii starých Slovákov. Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zatiaľ zisťujeme, rovnako ako názor archeológa Dušana Čaploviča, ktorý sa má stať novým ministrom školstva.