Deutsche Telecom podľa Lillienskiolda ako seriózny partner plní sľuby v ST

Banská Bystrica 15. augusta (TASR) - Deutsche Telecom (DT) AG, vlastniaci 51 % akcií Slovenských telekomunikácií (ST), "nebude vyhadzovať peniaze von ...

15. aug 2002 o 16:52 © TASR 2002

Banská Bystrica 15. augusta (TASR) - Deutsche Telecom (DT) AG, vlastniaci 51 % akcií Slovenských telekomunikácií (ST), "nebude vyhadzovať peniaze von oknom".

Každý rok výrazne investuje na Slovensku na základe dopytu. V roku 2000 smerovalo do rozvoja infraštruktúry 5 miliárd Sk, vlani 6,1 miliardy Sk a v tomto roku to bude asi rovnaká suma ako vlani. Takmer 3 miliardy Sk predstavuje každoročne objem investícií do Eurotelu. Reagoval tak dnes na stretnutí s novinármi v Banskej Bystrici zastupujúci prezident ST, a. s., Mark von Lillienskiold na zavádzajúce údaje o plnení záväzku DT pri vstupe do ST preinvestovať miliardu eúr.

Zdôraznil, že spoločnosť DT je jedným z najväčších zahraničných investorov na Slovensku, ktorá realizovala najväčšiu jednorazovú investíciu. "Na Slovensku je seriózny partner, ktorý plní svoje sľuby. Časový horizont na preinvestovanie miliardy eúr je koniec roka 2003. Dnes je preto predčasné robiť závery," uviedol zastupujúci prezident. Ďalšie 2 miliardy Sk dosiahnu do roku 2004 investície do rozvoja internetizácie v rámci projektu e-Slovakia, doplnil.

V súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry ST od 1. augusta s cieľom zefektívnenia fungovania spoločnosti pripomenuli ich predstavitelia, že sa znížia náklady, čo ovplyvní aj ceny ich produktov. Implementáciu zmien na funkcionálnom princípe však sprevádza dramatické prepúšťanie, lebo v spoločnosť charakterizuje prezamestnanosť. Z 13 500 zamestnancov pri vstupe nemeckého partnera pracuje dnes v ST vyše 10 000 ľudí. V budúcom roku sa zníži ich počet minimálne o 10 %. V ST chcú dosiahnuť v roku 2003 stav 220 zo súčasných 179 telefónnych liniek na zamestnanca. Na základe kolektívnej zmluvy zvýšia mzdy zamestnancom ST v tomto roku minimálne o 8,5 %. Dnes sa pohybujú ich priemerné mzdy od 18 500 do 20 000 Sk.

Za prvých šesť mesiacov tohto roka vykázali ST zisk pred zdanením 5,1 miliardy a po zdanení 2,2 miliardy Sk pri celkových výnosoch 9,5 miliardy Sk, teda o 2 % nižších oproti rovnakému obdobiu vlaňajška. Hrubý i čistý zisk dosiahli medziročne na rovnakej úrovni.