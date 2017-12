Máme dosť vody?

Británia zakáže polievanie záhrad. Je to prvý krok k novým časom?

30. mar 2012 o 20:00 Tomáš Prokopčák

Ráno ňou spláchneme. Večer možno umyjeme riad, cez víkend polejeme záhradu. V lete sa pôjdeme okúpať, dokonca aj tam, kde by sme nemali. Farmári ňou budú zavlažovať svoje vysychajúce polia, zrejme každým rokom viac.

Pitná voda nám zatiaľ bude tiecť z vodovodných kohútikov, objaví sa akoby odnikiaľ, a aj keď budeme hmlisto tušiť, že niekde sú jej podzemné zásoby, nebudeme ju považovať za problém.

To by sa však mohlo zmeniť. Európa aj zvyšok sveta sa musia podľa OSN pripraviť na časy, keď voda začne byť vážnym problémom.

Koniec britských trávnikov?

Fakty Voda Zhruba miliarda ľudí má problém dostať sa k čistej pitnej vode. Osemdesiat percent odpadovej vody sa nezachytáva ani nespracúva. Následkom je jej nedostatok a šírenie infekcií. Vodu najviac znečisťujú husto obývané oblasti. Odhaduje sa pritom, že počet ľudí v mestách sa do roku 2050 zdvojnásobí. Čína, India a Spojená štáty sú za tretinou celosvetovej ročnej spotreby vody. Európa využíva zhruba štvrtinu svojej spotreby vody na poľnohospodárstvo. Niektoré oblasti však podobne ako Afrika takto použijú až 80 percent vody. Najviac vody sa spotrebuje pri chove dobytka. Nedostatok vody v riekach už ovplyvňuje migračné trasy vtákov či rýb.

Sýtozelený, nakrátko ostrihaný, stáročia pestovaný trávnik. Taký je jeden z najznámejších symbolov Veľkej Británie. Anglická pýcha však tento rok dostane tvrdú ranu – od apríla bude v niektorých častiach krajiny platiť zákaz polievať záhrady.

Anglicko zažilo jednu z najsuchších zím v histórii meraní a krajina už hovorí o nedostatku vody. A odborníci upozorňujú, že podobná situácia sa môže pravidelne opakovať. Ak si preto na juhu a juhovýchode kráľovstva vyberiete už o týždeň záhradnú hadicu a začnete polievať trávu, môžete skončiť s pokutou.

Príklad z Veľkej Británie možno vyznieva extrémne. Už teraz sú však v Európe štáty, kde býva čistá pitná voda problémom. A kde len tak jednoducho netečie z vodovodného kohútika, ako je zvykom na Slovensku.

Zle sú na tom napríklad niektoré oblasti Portugalska a Francúzska, ktoré podľa novej správy UNESCO ročne spotrebujú viac vody, než je príroda schopná dodať.

Kým my sa môžeme spoliehať na dažde, ale aj na Dunaj, Hron či Hornád, organizácia pri OSN odhaduje, že aj južné oblasti Európy môžu mať v budúcnosti ďalšie problémy. A nebudú osamotené.

Miliarda bez vody

„Kritické je, že práve sledujeme nárast množstva regiónov, v ktorých môžu mať rieky nedostatok vody,“ hovorí aj pre BBC Jacqueline McGladeová, výkonná riaditeľka Európskeho úradu pre životné prostredie. „Následkom by mohla byť zmena správania. A čo to bude znamenať, to vlastne nik nevie.“

UNESCO odhaduje, že v súčasnosti nemá prístup k čistej alebo kvalitnej pitnej vode asi miliarda ľudí denne. Nejde pritom len o rozvojové krajiny, aj Európa dnes využíva väčšinu svojich zdrojov.

Nová správa Európskej únie navyše zdôrazňuje, že juhoeurópske krajiny napriek nedostatku používajú až osemdesiat percent svojej vody na zavlažovanie polí a chov zvierat, pričom nároky poľnohospodárov rastú. Problémy môže mať či už má väčšina Španielska, juh Francúzska či východ Veľkej Británie.

„Mali by sme začať uvažovať nad jej efektívnejším využívaním,“ dodáva McGladeová. „Keď už pre nič iné, tak pre cenu čistej vody.“

Magazín Nature tvrdí, že Európa je na tom vlastne ešte celkom dobre. Ľudia sa prinajhoršom môžu vybrať do obchodu a vodu si kúpiť. Nie všetky krajiny majú podobné šťastie.

Rozvojové štáty sveta nemajú nielen vodu, ale ani peniaze, aby s týmto problémom niečo robili. Odhaduje sa preto, že ak im aj napríklad naprší, nevedia túto vodu využiť. A ak už raz vodu použijú, nie sú schopné využiť ju znovu. Štúdia o svetovom vývoji vody a vodných zdrojov preto hovorí, že štyri pätiny takýchto odpadových vôd nik nevyužije.

Šetriť vodou

Skutočným problémom však podľa odborníkov je, že stále viac používame neobnoviteľné zdroje. A navyše ani poriadne netušíme, koľko tej vody vlastne v zásobách máme.

„Nemôžete potom hovoriť a rozhodovať o čomsi, o čom veľa neviete,“ hovorí pre Nature Olcay Unver, koordinátor štúdie o stave svetových vôd pre OSN. Organizácia pritom odhaduje, že tieto problémy sa ešte podstatne zhoršia. Ak pre nič iné, tak pre narastajúci počet ľudí na svete, z ktorých stále viac bude žiť v mestách.

Slovenska sa podobné problémy zatiaľ týkať nemusia. No OSN aj odborníci varujú, že voda sa môže v budúcnosti stať strategickou surovinou podobne ako ropa či drahé kovy. A nemusí sa tak diať len vo vyschnutej Afrike.

Británia medzičasom vyzýva svojich obyvateľov, aby šetrili. Ak si umývajú zuby, majú vodu vypnúť. A keď sa okúpu, nech vodu vylejú na rastliny v záhrade - radí im ich úrad pre životné prostredie. Od 5. apríla však plánujú anglické úrady rozprávať inak.

Ak chcete polievať trávnik a prichytíme vás, zaplatíte pokutu, odkazujú svojim občanom.