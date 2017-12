Office 2001 pre Macintosh v praxi

O tom, že Microsoft na sklonku minulého roka uviedol aj na náš trh novú verziu kancelárskeho balíka Office pre Macintosh, sme vás už aktuálne informovali. Teraz sa pozrieme na to, ako aplikácie na Macintoshi fungujú a či Office pre Mac skutočne stojí z

11. jún 2001 o 12:11 Marián Pavel, šéfredaktor časopisu CDtip

ato.

Úvod

Dostať textový dokument v slovenčine do Macu bez straty diakritiky a formátovania textu býva zväčša dosť problém. Existujú síce špeciálne utility, ktoré z núdze naprogramovali zväčša českí programátori, no tie sa zameriavajú najviac na zastaralý formát T602. Vzájomná nekompatibilita operačných systémov MacOS a Windows je známa už mnoho rokov, a oba giganty začali k vzájomnej spolupráci smerovať až nedávno. Uvedenie Office 98 pre Macintosh predstavovalo pre mnohých používateľov zmiešaného prostredia PC/Mac značnú úľavu, i keď aplikácie boli nedokončené a nestabilné (nehovoriac o tom, že ich dizajn kopíroval prostredie Windows a v užívateľsky prívetivejšom MacOS pôsobili ako päsť na oko). Nový mac:office 2001 prináša pozitívny signál od Billa Gatesa - Microsoft si konečne uvedomil dôležitosť spolupráce s Apple a Office úplne a nanovo preprogramoval. Nový Office prichádza v aktualizovanej a rozšírenej podobe - k známym aplikáciám Word, Excel, PowerPoint pribudla ďalšia aplikácia - Entourage. Inštalácia balíka je jednoduchá - stačí presunúť označený adresár z CD na pevný disk a pri prvom spustení aplikácie sa všetko nakopíruje na svoje miesto v systéme. Pribudla funkcia First Run, ktorá sa stará o to, aby sa v prípade vymazania systémových súborov Office sám vyliečil. Ak čakáte prevratné novinky, ostanete sklamaní - nový Office ponúka takmer všetky vylepšenia z Office 2000 pre PC a všetky ďalšie funkcie navyše iba ťažia zo systému MacOS. Nuž a za zmienku stojí aj balenie - mac:office 2001 predstavuje novú stratégiu dizajnérov Microsoftu, ktorá tak veľmi chýba ostatným produktom. Balík dostanete zabalený v praktickom plastovom obale na desať CD.

Word

Hneď na začiatok pozitívna správa - Word je v mac:office 2001 podstatne rýchlejší a stabilnejší ako v Office 98. Už nebudete čakať desiatky sekúnd na otvorenie dokumentu nevediac, či sa dokument otvorí, alebo Word zamrzne tak, že vám neostane nič iné, ako reštartovať celý počítač. Užívateľské prostredie je podstatne príjemnejšie - Microsoft prvý raz pokúka plávajúce roletky s kontextuálnym menu - teda čosi podobné ako na PC, len krajšie zabalené. Roletky možno jednoducho presúvať a upravovať ich obsah, majú tiež magnetické okraje, čo uľahčuje ich správu na obrazovke. Ďalšou dobrou správou je, že Microsoft ešte elegatnejšie prepojil macovú a PC verziu office v použití fontov a kompatibilite dokumentov. Prenášané dokumenty sú takmer identické a diakritika v nich ostae nedotknutá. Ak používate bežné typy písiem, ako je Arial alebo Times, netreba text preformátovať už vôbec. Mac:office 2001 je aj tesnejšie prepojený so systémom - text možno bez straty diakritiky kopírovať cez schránku do ktorejkoľvek inej aplikácie (praktické je to napríklad pri práci s Quark XPress). Word ponúka štandardné funkcie, vrátane obrovského množstva tém a šablón. Rovnako bezproblémovo narába so štýlmi textu. Zvláštnosťou je, že Microsoft aj v Macintoshi používa animovaných pomocníkov, ktorých vraj celý svet nenávidí a vývojári s nimi v ďalších verziách softvéru končia. Nuž, tu je aspoň štýlový - má podobu nesmrteľného Macintosha Classic. Vo Worde pre Mac nájdete aj známu aplikáciu WordArt pre grafické upravovanie textu a nadpisov. Nešťastne je riešený export do HTML, ktorý je čudný aj v PC verzii. Exportované stránky sú rôzne deformované nielen v rôznych prehliadačoch pre Mac, ale aj v IE pre PC, nehovoriac o tom, že Word popridáva do HTML množstvo nepotrebného kódu a stránky sú zbytočne veľké. Podstatne lepšie je však vyriešený import a export dokumentov do iných formátov.

Excel

Excel je rovnako ako Word úplne „prekopaný“. Takisto ponúka príjemnejšie pracovné prostredie s mnohými novými a inteligentnými funkciami. Asi najdôležitejšie je to, že si bez problémov rozumie so svojím bračekom z PC a dokumenty je možné prenášať bez akýchkoľvek strát formátovania. Opäť, ak použijete štandardný font, na prenášaných dokumentoch netreba vôbec nič meniť.

Excel tiež ponúka nové nástroje pre prácu so zoznamami. Ak Excel rozorná, že pracujete so zoznamom, ponúkne vám použitie nového formátu, ktorý zjednocuje riadky pre jednoduchšiu editáciu. V prípade, ak vytvoríte väčšiu tabuľku, môžete prehadzovať riadky a stĺpce bez toho, aby sa zmenila výsledná suma. Nový Excel tiež konečne dokáže importovať cudzie dáta prostredníctvom programu Web Queries, napríklad import databáz z programu FileMaker Pro, ktorý používa väčšina užívateľov Maca. Zaujímavá je aj vylepšená fukcia AutoComplete - teda automatizované vyplňovanie buniek. Excel porovnáva dáta zadávané užívateľom s obsahom už vyplnených buniek a podľa vkladaného textu ponúka výber menu so zoznamom existujúcich položiek. Štandardom je mimoriadne šikovné formátovanie buniek, ktoré pravdepodobne nemá na Macintoshi konkurenciu.

Powerpoint

Ťažko povedať, či je o túto aplikáciu medzi používateľmi Macov záujem hodný vynaloženej námahy na naprogramovanie aplikácie. S najväčšou pravdepodobnosťou osloví najviac manažérov, ktorí používajú PowerBooky a iBooky. V okne Project Gallery stoja za zmienku dve položky programu - Content a Design. V Contente nájdete robustné predlohy celých dokumentov a pomocou položky Design možno v predvolenom grafickom prostredí vytvoriť nové prezentácie. Tak ako na PC aj tu možno text a obrázky rôzne upravovať, aj keď sú funkcie na úpravu obrázkov podľa väčšiny užívateľov odporne pomalé. Súdiac podľa viacerých názorov, najväčším nedostatkom programu je práca s textom, či už anglickým, alebo s diakritikou. Texty sú kostrbaté, chýba im poriadne aplikovaný anti-aliasing (zjemnenie okrajov na podkladovej grafike) a pri použití lokalizovaných fontov v prezentáciách často vypadáva diakritika. Naopak najväčšou výhodou programu je možnosť uloženia prezentácie vo formáte QuickTime, i keď je výsledné video trochu priveľké. Kompatibilita medzi platformami opäť boduje - je stopercentná. To však nemení nič na tom, že PowerPoint je najslabšie zvládnutou aplikáciou celého balíka.

Entourage

Konečne sa dostávame k programu s neznámym názvom. Skrýva sa za ním macová verzia manažéra pošty a času Outlook. Program je však postavený trocha inak - programátori v ňom vypustili funkcie práce v sieti (predovšetkým s Exchange serverom) a sústredili sa skôr na funkcie pre jednotlivých užívateľov. Prostredie programu Entourage sa do istej miery podobá na Outlook, no je krajšie a prehľadnejšie. Takisto neobsahuje toľko funkcií, takže užívateľa nezaťažuje množstvom ikôn a príkazov v lište. V programe je možné spravovať e-maily, sledovať termíny v kalendári, nechať si pripomínať úlohy a viesť si prehľadný adresár. V porovnaní s Outlookom je Entourage v mnohých prípadoch šikovnejší - napríklad už len v tom, že funkcia AutoComplete inteligentne a sama (!!!) dopĺňa mená a e-mailové adresy ľudí, s ktorými užívateľ často komunikuje. Novinkou je aj možnosť výberu kódovania prílohy správy - možno si vybrať buď PC, alebo Mac formát s treťou možnosťou - AppleDubble. Súbory v tomto formáte možno bez problémov otvoriť ako prílohu e-mailu na akejkoľvek platforme. V programe nechýba možnosť synchronizácie s palmtopmi a Pocket PC a funkcia prebratá z Outlook Express 5.01 - správa konta a synchronizácia mailov na Hotmaili v prostredí programu.

Internet Explorer 5.0

Súčasťou balíku je aj Internet Explorer 5.0 pre Macintosh, ktorý sa však Microsoftu príliš nepodaril. Prehliadač nekorektne zobrazuje niektoré internetové stránky a je občas nestabilný, preto odporúčame okamžitú aktualizáciu na IE 5.5, ktorá je o niečo lepšia (ak si rovno nenainštalujete prehliadač od iného výrobcu :-)).

Najnešťastnejšou vlastnosťou Internet Explorera pre Mac je tvrdohlavé prepínanie klávesnice z lokálnej na americkú pri každom spustení alebo prepnutí programu. Na porazenie to je predovšetkým vtedy, ak napríklad treba neustále prepínať okná medzi internetovými stránkami a zalamovaným dokumentom v Quark XPress.

Rovnako je problém s kódovaním diakritiky - na stránkach s nastavení Win 1250 prehlidač diakritiku nezobrazuje ani vtedy, ak v Macu nastavíte ako predvolený lokalizovaný Times CE.

Value Pack

Výborným doplnkom inštalačného CD je adresár Value Pack, kde je množstvo obrázkov, šablón, sprievodcov a doplnkových súborov s možnosťou selektívnej inštalácie.

Diakritika a lokalizácia

Ako sme už spomínali, diakritika funguje zväčša bez problémov, a ak sa problémy predsa len vyskytnú, stačí zmeniť typ písma a je bezpečne po nich. Horšia správa však je, že Microsoft nielenže nepripravuje lokalizáciu balíka, ale nie sú dostupné ani gramatika, thesaurus alebo slovníček pre slovenčinu. V prípade, že ste ich používali v Office 98, existuje riešenie, ako ich dostať do nového mac:office 2001 - jednoducho ich prekopírujte do rovnakého adresára. Podľa niektorých užívateľov to funguje, výsledok však nezaručujeme.

Zhrnutie

Za zamyslenie stojí fakt, prečo Microsoft dokáže pre Macintosh vyvinúť užívateľsky prívetivé aplikácie s mimoriadne podarenými ikonkami a užívateľsky príjemným prostredím, pričom na platforme PC ponúka podobné aplikácie v šedivom a nezáživnom prostredí Windows.

Mac:office 2001 je konečne vydareným kancelárskym balíkom, ktorý nepochybne osloví každého, kto je nútený komunikovať s užívateľmi platformy PC. Konečne v plnej miere odstraňuje komunikačné bariéry medzi oboma platformami a výrazne uľahčuje prácu používateľom oboch balíkov Office. Keďže sa Microsoft konečne zlepšil aj v programovaní programov pre Mac, podarilo sa mu ostrániť neduživé problémy Office 98 a nový balík sa správa v prostredí MacOS podstatne solídnejšie. Problémom preto ostáva iba to, že v našom regióne nedisponujeme natoľko zaujímavým trhom, aby Microsoft aplikácie pre Mac lokalizoval.