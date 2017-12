Outlook Express od A po Z

Outlook Express 5.0 patrí medzi najpoužívanejšie e-mailové programy u nás. Je to tým, že je súčasťou programového balíka Internet Explorer a nainštaluje sa automaticky s prehliadačom internetových stránok, a, samozrejme, je zadarmo. Outlook Express je okl

11. jún 2001 o 9:11 Marián Pavel, šéfredaktor časopisu CDtip

ieštenou verziou väčšej aplikácie Outlook (aktuálne vo verzii 2000), no obsahuje aj funkcie, ktoré Outlooku chýbajú.

Inštalácia

Odporúčame inštalovať verziu 5.5, už len preto, že v nej Microsoft odstránil isté bezpečnostné diery. Inštalácia prebehne automaticky spoločne s prehliadačom stránok Internet Explorer. Na ploche, prípadne na lište vedľa ikony Start sa objaví ikonka poštovej obálky so šipkami okolo nej.

Prvé spustenie a nastavenie účtu

Pri prvom spustení sa užívateľovi objaví na obrazovke výzva na nastavenie účtu internetovej pošty. Pomocou sprievodcu je to jednoduché – do prvého okienka treba zapísať meno, pod akým sa vaša pošta bude objavovať všetkým príjemcom. Preto doň zadávajte meno, za ktoré sa potom nebudete hanbiť :-) Po kliknutí na ikonku „Ďalej“ zadáte vaše e-mailovú adresu v tvare meno@doména.sk. V prípade, že si chcete zriadiť konto na Hotmaili, vyberte si položku „Chcel by som registrovať nový účet u... Hotmail“. V oboch prípadoch kliknite na ikonku „Ďalej“. Ak už máte e-mailovú schránku a zadali ste ju, ďalšie okno vás vyzve na zadanie POP3 a SMTP servera. Sú to údaje, ktoré vám umožnia poštu odosielať a prijímať a to, čo musíte zapísať do oboch koloniek, vám poskytne váš poskytovateľ internetovej pošty. PO zadaní údajov kliknite opäť na „Ďalej“. Tu treba zadať meno a heslo. Ako meno sa zväčša zadáva názov konta pred znakom @, heslo si u poskytovateľa internetovej pošty buď určíte sami, alebo vám ho určí on. Po zadaní týchto údajov kliknite na ikonku „Ďalej“ a potom „Dokončiť“. Vaše konto je úspešne nakonfigurované. Ak si chcete vytvoriť nové konto na Hotmaili a zadali ste túto voľbu, v nasledujúcom dialógovom okne kliknite na ikonu „Dokončiť“. Spustí sa sprievodca zriadením nového konta, no je v angličtine. V prvom dialógovom okne stlačte ikonu „Next“, potom vyplňte meno a priezvisko. Vyberte či ste muž (male) alebo žena (female). V ďalšom riadku si vyberte akúkoľvek možnosť, správcov Hotmailu zaujíma, kde pracujete. Ak ste ochotní vyzradiť tieto údaje, vyberte si správnu možnosť :-) To isté platí aj o zadávaní dátumu narodenia. V prípade, že tieto údaje nezadáte, program ich bude od vás tvrdo vyžadovať. Pokračujte ďalej stlačením ikony „Next“. Vyberte krajinu – odporúčame Slovensko, okno sa automaticky zmení. Nastavte časové pásmo (Bratislava – Slovakia čas PM – CEST) a vyberte si obľúbený jazyk, v ktorom s vami bude Hotmail komunikovať. Slovenčina alebo čeština tam, samozrejme, nie je. Stlačením ikony „Next“ sa konečne dostanete do okna, kde si vyberiete názov schránky, a heslo, pod ktorým sa budete pripájať. Upozorňujeme, že názov schránky je presne to isté slovo, ktoré sa objaví vo vašej e-mailovej adrese pred znakom @, takže opäť premýšľajte nad tým, čo do kolonky zadáte. Rovnako nezabudnite napísať kontrolnú otázku, ktorú vám systém položí v prípade, že stratíte svoje heslo. Zadajte „Next“. Ďalšie dialógové okno od vás žiada súhlas na zaradenie vášho kontaktu do adresárových služieb. Odporúčame zaškrtnúť voľbu druhú voľbu, teda „nemám záujem“ – váš kontakt sa tak dostane do rúk spamerov a iných otravovačov o čosi neskôr. Ak ste nezadali dostatočne originálny názov svojho konta, nasledujúce okno vás na to upozorní a ponúkne vám vhodný ekvivalent. Musíte rátať s tým, že konto „jano“ je už určite obsadené a na výber dostanete napríklad možnosti „Jano67“ a pod. V ďalšom okne systém potvrdí zriadenie konta a čaká na vás už iba súhlas s podmienkami používania (stlačte I Accept). V prípade, že neviete anglicky, ďalšie okno odporúčame preskočiť stlačením ikony „Next“ s nastavením, ktoré tam je. Ide o nastavenie nežiadúcej pošty, ktorým môžete bez znalosti anglického jazyka spôsobiť problémy s príjmom pošty. V ďalšom okne si môžete nastaviť prijímanie e-mailového spravodajstva z viacerých známych serverov, no ani to vám neodporúčame, pretože sa z podobných služieb pomerne ťažko odhlasuje v prípade, že zistíte svoj omyl a správy už ďalej nechcete prijímať. V ďalšom okne už len stlačením ikony „Finish“ ukončíte únavnú a zdĺhavú konfiguráciu konta.

V hlavnom okne Outlook Expressu sa potom objaví oranžová ikonka Hotmailu s vaším menom a svoje nové konto môžete plnohodnotne využívať.

Používanie programu

Po spustení programu sa dostanete do prostredia, ktoré vám umožní ovládať všetky funkcie z jednej obrazovky. V ľavej časti obrazovky sa nachádzajú adresáre na prácu so správami. V ľavej spodnej časti je Adresár s kontaktami a najväčšie okno zaberá plocha s príkazmi na ovládanie programu. Obsahuje príkazy na prácu s e-mailami, diskusnými skupinami a Adresárom. Nájdete na nej aj tip dňa. V prípade, že pracujete iba s e-mailami a základné nastavenie vás obťažuje, zakliknite si v spodnej časti ovládacej plochy možnosť „Prejsť priamo do zložky Doručená pošta“.

Adresáre na ľavej strane obrazovky možno presúvať, alebo k nim pridať nové. Zaujímavá je aj položka Identity v pravej hornej časti okna, pomocou ktorej si môžete na jednom počítači nastaviť samostatné pracovné prostredie pre viacerých užívateľov (teda členovia rodiny nebudú čítať vaše maily a, samozrejme, k ich mailom sa zas nedostanete vy. Pri vytvorení jednotlivých identít vám poradí jednoduchý sprievodca. Prepínať identity môžete prostredníctvom príkazu v príkazovom stĺpci Soubor v hornej časti programového okna. Každú identitu možno zabezpečiť užívateľským heslom.

Radi by sme upozornili aj na nastavenie praktických funkcií programu cez programový stĺpec Nástroje v hornej časti okna programu, kde vyberte príkaz Možnosti. Funkcie programu sú prehľadné a jasné, za zmienku stojí len to, aby ste si nastavili formát posielaných správ ako čistý text. Nielenže tým ušetríte príjemcu správy od prijatia správy v zväčša gýčovej grafike programu, ale ušetríte kopec peňazí aj na poplatkoch za pripojenie, pretože textové e-mailové správy sú niekedy až desaťnásobne menšie ako správy vo formáte HTML.