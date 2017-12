Prístup na internet cez Playstation

NEW YORK - Sony Computer Entertainment (SCE), divízia videohier spoločnosti Sony, a AOL Time Warner informovali o aliancii, ktorá umožní majiteľom hernej konzoly PlayStation 2 pripojenie na web, chat a e-mail prostredníctvom služieb ...

9. jún 2001 o 19:11 (čtk)

NEW YORK - Sony Computer Entertainment (SCE), divízia videohier spoločnosti Sony, a AOL Time Warner informovali o aliancii, ktorá umožní majiteľom hernej konzoly PlayStation 2 pripojenie na web, chat a e-mail prostredníctvom služieb AOL. Táto dohoda pomôže SCE v konkurenčnom boji s konzolou Xbox spoločnosti Microsoft, ktorá má byť uvedená na trh na jeseň.

"Je to prirodzený vývoj v stratégii PlayStation 2," uviedol v rozhovore pre agentúru Reuters prezident a prevádzkový riaditeľ SCE Kaz Hirai. "Je to dôležitý prvý krok, ktorý privedie PlayStation 2 do onlinového a širokopásmového spojenia," dodal.

Podľa dohody, ktorá vo svojom počiatku pokrýva Severnú Ameriku, budú Sony a AOL skúmať aj možnosti interaktívnej zábavy, vrátane možnosti surfovať po internete cez Playstation prostredníctvom prehliadača Netscape Navigator. Pre využitie pokrokovejších interaktívnych vlastností si budú užívatelia PlayStation 2 môcť

kúpiť dodatočný softvér, klávesnicu, myš a obrazovku z tekutých kryštálov s vyššou rozlišovacou schopnosťou, ako má televízia.

Online hranie je zatiaľ v počiatkoch, väčšina hráčov v odvetví však vidí túto oblasť ako veľmi lukratívnu pre zarábanie v budúcnosti, pretože užívatelia budú za pripojenie k dobrodružstvám či trebárs virtuálnym športovým pretekom s väčším

počtom hráčov platiť poplatky.