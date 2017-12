Lucent dodá novú optickú sieť pre Globtel

Globtel tak získa nezávislosť od štátnych energetických podnikov, od ktorých si siete doteraz prenajímal

9. jún 2001 o 1:00 SITA

BRATISLAVA 8. júna (SITA) - Slovenská pobočka výrobcu telekomunikačných zariadení Lucent Technologies, s.r.o. dodá mobilnému operátorovi Globtel základnú optokáblovú sieť National Optical Backbone (NOB). O podpise dlhodobého kontraktu informoval v piatok branch manager Lucent Technologies Peter Bezecný. Kompletné vybudovanie siete by sa malo realizovať do troch rokov, pričom investície Globtelu do tohto projektu predstavujú podľa neho "stovky miliónov korún ročne".

Vďaka novým optickým systémom spoločnosti Lucent bude sieť NOB prenášať dáta rýchlejšie a bezpečnejšie. Okrem skvalitnenia služieb získa Globtel najmä nezávislosť od štátnych energetických podnikov, od ktorých si siete doteraz prenajímal. Nová sieť bude mať tiež vysokú prenosovú kapacitu.

Lucent Technologies je dcérskou spoločnosťou Lucent Technologies International, čo je najväčší svetový výrobca telekomunikačných zariadení. Podnik zaznamenal v druhom kvartáli pokles hospodárskych výsledkov v dôsledku spomalenia výdavkov spotrebiteľov a reštrukturalizačných aktivít spoločnosti. Prevádzková strata firmy dosiahla 3,07 mld. USD, resp. 1,08 USD na akciu v porovnaní s čistým ziskom spoločnosti 755 mil. USD, resp. 23 centov na akciu v rovnakom období pred rokom. Tržby spoločnosti z bežnej prevádzky v sledovanom kvartáli, ktorý končil 31. marca, poklesli medziročne o 18 % na 5,9 mld. USD. Lucent oznámil, že prepustil 2 000 zamestnancov z plánovanej redukcie pracovných miest o 10 000, ktorú ohlásil v januári.