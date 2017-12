Kriminalisti zadržali narkomana, ktorý sa špecializoval na lúpeže mobilov

10. jún 2001 o 18:58 TASR

Bratislava - Bratislavskí kriminalisti zadržali v stredu 18-ročného Jozefa Dž., ktorý sa po návrate z väzenia špecializoval na lúpeže mobilov. Doposiaľ mu preukázali päť prípadov, v ktorých olúpil svoje obete o ich mobilné telefóny. Tie potom predával hlboko pod cenu náhodným kupcom, alebo ich jednoducho vymenil za drogy. Vyšetrovateľ obvinil Jozefa zo spáchania trestného činu lúpeže, páchateľ čaká v cele na vzatie do väzby.

Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Marta Bujňáková, obvinený Petržalčan predtým "sedel" za rôznu majetkovú trestnú činnosť - kradol, aby si zohnal peniaze na drogy. Po návrate z väzenia začiatkom apríla opäť potreboval prostriedky na narkotiká a zameral sa na mladých ľudí s mobilnými telefónmi. Jozef vyzeral na svoj vek staršie, bol počerný a pri lúpeži sa snažil hovoriť s cudzím prízvukom, aby pôsobil dojmom mafiána. Svojím obetiam sa vyhrážal ukrajinskou a juhoslovanskou mafiou.

Prvá lúpež sa podľa polície odohrala za bieleho dňa 8. mája na Grösslingovej ulici blízko pasáže s Dunajskou ulicou, keď obvinený 20-ročnému Andrejovi priložil na telo neznámy predmet držaný pod bundou, a s upozornením, že má v ruke pištoľ, ho požiadal o mobil. Deň na to sa Jozefovou obeťou stal 16-ročný Michal, ktorého olúpil o telefón s nožom v ruke v blízkosti hotela Forum. Tretíkrát Jozef 15. mája spolu so svojím komplicom zastavil na Kýčerského ulici 17-ročného cyklistu a vzali mu z batoha Nokiu 5110. O týždeň nato sa lupič na Námestí slobody vyhrážal 15-ročnému Petrovi, že mu prestrelí a poláme kolená, ak mu nedá svoj mobil. Napokon, piatej lúpeže sa Jozef dopustil počas Medzinárodného dňa detí na Šafárikovom námestí, kde pod hrozbou násilia, že prepadnutého naloží do auta a zabije, vylákal od 15-ročného mladíka mobil za 16 tisíc korún.

Od začiatku roka zaznamenali v Bratislavskom kraji viac ako 40 lúpežných prepadnutí, pri ktorých páchateľ olúpil svoju obeť o mobilný telefón.