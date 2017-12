Mozog autistov začína priskoro rásť

Washington 15. augusta (TASR) - Mozog autistických detí rastie v prvých rokoch života rýchlejšie ako u rovnako starých, zdravých rovesníkov. Vo veku dvanásť rokov sa však objem mozgu mierne zmenší. Je to výsledok dvoch nezávislých štúdií vedcov z University of Washington School of Medicine v Seattle, o ktorých informoval časopis Neurology.

Autizmus sa vyskytuje v dvoch až štyroch prípadoch medzi 10.000 deťmi. Traja zo štyroch postihnutých sú mužského pohlavia. Vo väčšine prípadov sa symptómy prejavia už pred tretím rokom života.

Objem mozgu dvoch skupín detí - 45 autistických a 40 zdravých - merali vedci pomocou špeciálnej rezonančnej tomografie (MRI). V prvej štúdii zistili, že mozog troj- až štvorročných autistických detí bol asi o desať až 12,5 percenta percent väčší v porovnaní s deťmi s normálne sa vyvíjajúcim mozgom, resp. so spomaleným vývinom tohto orgánu.

"Štúdia ukázala, že abnormálny rast mozgu začína u autistických detí veľmi skoro," konštatoval Stephen R. Dager. Na zistenie príčin tohto rastu chcú vedci tie isté deti vyšetriť o ďalšie tri roky.

V rámci druhej štúdie porovnával tím vedcov na čele s Elizabeth Aylwardovou dáta o objeme mozgu a obvode hlavy 67 autistov a 83 zdravých kontrolných osôb vo veku osem až 46 rokov. Autistické deti do 12 rokov mali objem mozgu v priemere o päť percent väčší. Nad touto vekovou hranicou boli tieto rozdiely nepodstatné. Obvod hlavy autistických pacientov bol však väčší o jedno až dve percentá.

Väčší obvod hlavy autistických detí a dospelých podľa Aylwardovej svedčí o tom, že ich mozog v prvých rokoch života rástol rýchlejšie. Autistické deti tak majú väčší počet nervových buniek, ktoré predčasne vytvárajú nervové spojenia - synapsie.