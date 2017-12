Každý piaty mladý Slovák sa v kyberpriestore stretol so zneužitím údajov

Priemerný mladý Slovák je náchylný na to, aby nesprávne vyhodnotil e-mail, ktorý od neho žiada citlivé údaje a každý piaty sa už v kyberpriestore stretol so zneužitím svojich údajov.

29. mar 2012

Bratislava 29. marca (TASR) -

Aj toto vyplynulo z dotazníka spoločnosti ESET, ktorý bol súčasťou IT testu národa. Jeho vyhodnotenie prebieha posledný marcový týždeň, ktorý bol vyhlásený za Európsky týždeň eSkills 2012.

Bezpečnostná firma ESET v spolupráci so svojou divíziou ESET Services vytvorila pre účely IT fitness testu vedomostno-behaviorálny dotazník. Časť dotazníka sa pýtala na konkrétne správanie testovaných, respektíve na ich vedomosti v oblasti počítačovej bezpečnosti, druhá časť zase analyzovala dôsledky správania testovaných.

Napriek tomu, že takmer všetci účastníci testu vedeli, čo je to nevyžiadaná pošta, pri termíne phishing svoje teoretické vedomosti už nezúročili. Phishingové e-maily sú správy, ktoré sa od adresátov pokúšajú získať citlivé údaje. V teste im boli ukázané dva e-maily: jeden od fiktívnej Slavia banky, druhý od fiktívnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Len 7 % účastníkov testu vedelo, že phishingovými e-mailami sú oba príklady.

Viac než polovica mladých ľudí, ktorí tento dotazník vyplnili a na ktorých bol test primárne zameraný, povedala, že sú pri bežnej práci na počítači prihlásení ako administrátor a nie ako bežný užívateľ. Na potrebu vytvorenia separátneho užívateľského konta počas bežnej práce na počítači pritom upozorňujú bezpečnostní experti. Škodlivý kód, ktorý získa kontrolu nad počítačom používaným v režime administrátora, získa tiež administrátorské práva a s nimi takmer neobmedzené možnosti, varuje Peter Stančík, špecialista ESETu na kybernetickú bezpečnosť. K napadnutiu svojho počítača, ktoré mohlo byť spôsobené aj nezodpovednou prácou v režime administrátora, sa priznalo 65 % opýtaných. Takmer 15 % mladých tvrdilo, že ich počítač je napadnutý niekoľkokrát do roka.

Z dotazníka taktiež vyplynulo, že až 60,15 % mladých ľudí, ktorí vyplnili test, si nečíta pri inštalácii softvéru jeho licenčné podmienky. Obdobou licenčných podmienok sú pri webových stránkach obchodné podmienky alebo podmienky používania stránok. Na nevôli ľudí čítať si tieto podmienky v minulosti parazitovali takzvané 60-eurové weby. Podľa odhadov Heleny Mezenskej z OMBUDSPOTu sa takto nechalo nachytať 20.000-25.000 Slovákov. K uvedeniu do omylu pri online nákupe sa v dotazníku priznalo 6,56 % opýtaných.

Dotazník tiež hovorí o tom, že 24,34 % opýtaných používa to isté heslo do všetkých služieb a aplikácií, do ktorých sa cez počítač prihlasujú. Čo má zrejme nepriaznivý dôsledok na mieru zneužitia údajov, ktoré do týchto aplikácií posielajú. So zneužitím svojich údajov sa stretol každý piaty opýtaný. Bezpečnostní odborníci pritom odporúčajú používať do každej aplikácie iné heslo. Pri odchytení hesla z jednej aplikácie ho totiž útočník nemôže zneužiť na vstup do ďalšej aplikácie, do ktorej sa užívateľ prihlasuje napríklad cez tú istú e-mailovú adresu.

Dotazník ESETu vyplnilo 3734 respondentov.