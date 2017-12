Galaxia má miliardy superZemí

Slováci potvrdili neviditeľnosť, Zem sa otepľuje rýchlejšie, veľký mozog znamená viac priateľov a superZemí je plná galaxia. Týždeň vo vede.

Magnetická neviditeľnosť

Slovenskí vedci zo SAV vytvorili magnetický plášť neviditeľnosti. V štúdii pre magazín Science tak potvrdili teoretický koncept svojich španielskych kolegov. O významnom úspechu elektrotechnikov informovali aj zahraničné médiá.

Bude teplejšie

Zem sa zrejme otepľuje rýchlejšie, ako naznačoval predchádzajúci výskum. Podľa britských vedcov by sa teplota už do polovice storočia mohla zvýšiť o jeden a pol až tri stupne Celzia, čo naznačujú nové simulácií zahŕňajúce okrem skleníkových plynov aj ďalšie faktory ako Slnko či sopečnú činnosť.

Záplava superZemí

Astronómovia na základe svojich pozorovaní odhadujú, že len v našej galaxii môže krúžiť 66 miliárd hviezd s takzvanou superZemou v obývateľnej zóne. Stovka z nich je vzdialená do tridsať svetelných rokov.

Človek zo stromu

Niektorí z našich dávnych príbuzných zostali na stromoch dlhšie, ako sa dosiaľ predpokladalo. Objav nového hominina z Afriky ukázal, že v časoch, keď už Lucy chodila vzpriamene, jestvoval náš prapredok, ktorý dával prednosť výškam. Naznačuje to nález jeho chodidla.

Viac žien

V oblastiach s nedostatkom jedla sa rodí viac dievčat ako chlapcov. Ukázala to analýza státisícov čínskych rodičiek v priebehu 20. storočia. V čase hladu sa narodilo mierne viac dievčat.

Sexy mozgy

Ľudia s väčšími mozgami zrejme majú viac priateľov. Ukazuje to oxfordská štúdia, ktorá tvrdí, že dôvodom sú zložitejšie sociálne vzťahy, ktoré vyžadujú väčšiu mentálnu kapacitu. Platí to však len na skutočných priateľov a netýka sa to „akože" priateľstiev na sociálnych sieťach.

Mariánska priekopa

Len tretí človek v dejinách sa ponoril na najhlbšie miesto na našej planéte. Jednočlenná ponorka so slávnym režisérom Jamesom Cameronom sa vydala do Mariánskej priekopy a dosiahla dno priehlbiny Challenger. Ponorka tam odobrala vzorky a nakrúcala dokumentárny film.

