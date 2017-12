Mass Effect 3 – epická záchrana Zeme

Mass Effect 3 je famózne vyvrcholenie sci-fi ságy, ktorá patrí k tomu najlepšiemu z herného sveta.

29. mar 2012 o 8:10 Ján Kordoš



Kanaďania z BioWare to mali u hráčov po vydaní nemastného-neslaného Dragon Age 2 dosť nahnuté. Dovtedy kráčali „blizzardovským“ spôsobom spálenej zeme. Čo hra, to chytľavý kúsok, po ktorom ostali vzťahy s rodinnými príslušníkmi a partnermi mierne pošramotené. Nemali ste na nich totiž čas.

Fantasy RPG ale prišlo na svet v nie najlepšej forme (prečítajte si našu recenziu). Naše obavy o MMORPG The Old Republic z prostredia Hviezdnych vojen boli neopodstatnené, dátum vydania sa neustále posúval pre vyššiu kvalitu. Viac sme sa obávali o vyvrcholenie sci-fi série Mass Effect. Tretím dielom sa malo pokúsiť plnohodnotne uzavrieť masívne efektný (a efektívne masívny) svet, do ktorého sme sa platonicky zamilovali.

Boli to zbytočné obavy. Mass Effect 3 je perfektná hra. Patrí medzi kúsky, ktoré by ste tento rok nemali nechať bez záujmu len tak prejsť okolo seba. Samozrejme sa počíta s aspoň základnou znalosťou predošlých dobrodružstiev. Skákať do kože hlavného hrdinu Sheparda len tak neodporúčame, hoci to so zavretými očami možné je. Ochudobnili by ste sa však o skvelý zážitok.

Čo teda Mass Effect je? A ako sa zmenilo oproti minulému pádlovaniu si vesmírom na korábe menom Normandy? Na jednej strane len kozmeticky, na druhej sú tieto zmeny a úpravy v konečnom dôsledku podstatné a k dobru veci. Ale poporiadku.

Reapers (Smrťáci) sa stali z utopistickej hrozby krutou realitou. Nielenže zaútočili na domovskú planétu ľudského spoločenstva, Zem, ale sa zároveň vrhli do systematického vyhladzovania všetkých foriem života, ktoré vo vesmíre existujú. Všetky rasy sa automaticky stávajú obeťou opakujúceho sa cyklu, po ktorom začína všetko od počiatkov evolúcie.

Národy sídliace v honosnej Citadele sa musia spojiť v boji o prežitie, avšak ako už z minulosti vieme, pôjde o nesmierne náročnú úlohu. Chopiť sa jej musí samozrejme Shepard, hrdina celej trilógie, ktorý sa nachádza počas ataku Reaperov na Zemi a z jej trosiek sa snaží urýchlene situáciu predniesť v Citadele, kde žiada o pomoc.

Aj Richard M. nám vyspevuje, že to nebude také ľahké, drahá – spojiť jednotlivé národy, ktoré celé dekády stáli proti sebe alebo dokonca bojovali medzi sebou, sa aspoň spočiatku bude zdať nesplniteľná úloha. Lenže musíte (nielen) zachrániť Zem, hľadáte spojencov, robíte kompromisy, volíte si menšie zlo, snažíte zostaviť čo najpočetnejšiu a najsilnejšiu armádu, ktorá sa postaví Reaperom.

Aby to nebolo málo, o slovo sa prihlási Cerberus, tajomná organizácia, za ktorou stojí tzv. pán Neznámy. Skôr ako vyhubiť, chce Reaperov ovládnuť. Podobné experimentátorské chúťky nám už Cerberus predviedol, a hoci oživil Sheparda, stojíme na opačnej strane barikády.

Karty sú teda rozdané na všetky možné strany a často nebojujete akoby proti Reaperom, ale spojencom a Cerberusu. Budete musieť spraviť mnoho morálnych rozhodnutí, kde uprednostníte jednu stranu a druhá vám to môže nepríjemne vrátiť. Alebo sa jednoducho rozhodnete a následky znášate. Aj keby to mali byť milióny ľudí nechaných napospas osudu a smrtiacim Reaperom.

Práve preto označujeme nielen samotný Mass Effect 3, ale aj celú sériu, za dobrodružnú. Je to pútavé rozprávanie, ktoré vás chytí svojou filmovosťou, precízne navrhnutým dávkovaním zápletky a rozumnými cestami. Vy sa totiž rozhodujete ako ďalej a jednotlivé cesty vedú k rôznym záverom. Možno ste postrehli, že mnohí hráči sú nespokojní s uzatvorením celého príbehu a BioWare ho chce pozmeniť. Môžete to považovať za bezpredmetné. Dôležité teraz je, že ukončenia plne reflektujú vaše správanie sa počas hrania.

Nebude to jednoduché, užívať si to budete. Dialógy totiž patria medzi ozdoby hry. Zaujímavé rozhovory pred vás nie raz položia zložitú otázku, pri ktorej neexistuje správna odpoveď. Môžete sa zahrať na dobráka, všetko ale pokojne vypáli úplne opačne a z dobrého úmyslu sa stane smrť nevinných. Tradičné odklikávanie dialógov tu neodporúčame, nie ja ani možné. Raz za čas dostanete navyše možnosť rýchlo reagovať (dobrá a zlá nálada), prišli by ste o veľa.

Vrátili sa aj RPG prvky. Žiadny inventár v klasickej podobe tu síce nenájdete, avšak je možné rozdeľovať body do schopností jednotlivých hrdinov. Povolanie ako také nie je vo vašej kompetencii, postavy si volíte nielen podľa osobných sympatií, ale aj toho, čo dokážu, ovládajú a vyhovuje vám. Prebieha to klasicky: dosiahnete určitý počet skúseností, poskočíte o level vyššie, dostanete dva body a tie niekam dáte. Body získavajú všetci hrdinovia, do misie si berie vždy maximálne dvoch.

Ako to hranie vlastne prebieha? Vynecháme pobehovanie po palube Normandy, kde komunikujete s posádkou, vylepšujete si zbrane alebo vlastné brnenie. Tieto RPG prvky sú nenápadné, avšak potrebné.

Na zbrane máte 5 slotov, pričom počas hrania nájdete viac druhov brokovníc, útočných pušiek, samopalov, pištolí či snajperiek. Rôzne vlastnosti je možné následne vylepšiť súčiastkami, ktoré zvyšujú presnosť, účinnosť, dodávajú sekundárne schopnosti, zvyšujú kapacitu zásobníkov alebo rýchlosť nabíjania. Zmena zbrane je citlivou záležitosťou a verte, že nie je brokovnica ako brokovnica.

Ale prejdime už k hraniu – akčným pasážam, ktoré tvoria jadro hrateľnosti. Stačí si predstaviť akúkoľvek akčnú hru z pohľadu tretej osoby. Nech už je to priekopník Gears of War alebo akýkoľvek titul, v ktorom pozeráte na chrbát svojho hrdinu, princíp ostáva totožný. Základom je krytie sa za prekážkami rozmiestnenými čo najprirodzenejšie. V priamej konfrontácii váš štít príliš dlho nevydrží a zdravie potom musíte dopĺňať lekárničkami.

Postup danou úrovňou je striktne lineárny, hoci sa ho vývojári z BioWare snažili čo najviac spestriť. Kedykoľvek je možné hru pozastaviť, rozdať príkazy spolubojovníkom, či vybrať špeciálnu schopnosť, zmeniť zbraň a podobne. Všetko je riešené absolútne prirodzene a plynulo. Nemáte pocit, že by vám niečo bránilo v akcii a užívate si ju.

Rôznorodosť zbraní vás nenápadne núti využívať čo najširší arzenál aj vďaka odlišným nepriateľom. Hra má neuveriteľný spád a príbeh vás neustále ženie dopredu. Výrazným plusom je neustále meniace sa prostredie. Futuristický ráz základní a iných lokácií je doplnená starobylými chrámami či podzemnými tunelmi. Nechýbajú ani opustené miesta, pri ktorých skúmaní baterkou vás pri každom ruchu nepríjemne zamrazí.

Mass Effect 3 sa jednoducho vynikajúco hrá a stupňujúci sa dej spoločne s obrovským počtom morálnych volieb tempo ešte viac popoháňa. Technické spracovanie je na vysokej úrovni a hranie si užijete po vizuálnej i zvukovej stránke. Vôbec nám nechýbalo zničiteľné prostredie. Presne takto má vyzerať a znieť vrcholiace epické dobrodružstvo. Umelá inteligencia nepriateľov milo prekvapila, nečakajú na svoju smrť, ale sa snažia aktívne meniť prekážky, za ktorými sa ukrývajú.

Či do hry ísť, je zbytočná otázka. Áno, áno a ešte raz áno. Univerzum, ktoré vás vtiahne a nepustí, pokým neuvidíte jeden z deviatich rôznych koncov. Nie je to až tak húževnaté RPG, no na akčnú hru v Mass Effect 3 nájdete obrovské množstvo dialógov a RPG prvky majú vplyv na hranie. Až je nám smutno, že to skončilo. Vyvrcholenie to ale bolo famózne.