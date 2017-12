Ako Slováci potvrdili magnetickú neviditeľnosť

Skromní slovenskí vedci plánovali publikovať v menej známom časopise. Španieli ich presvedčili, že magnetická neviditeľnosť patrí do Science.

27. mar 2012 o 12:42 Tomáš Prokopčák

Skromní slovenskí vedci plánovali menej známy časopis. Španieli ich však presvedčili, že ich magnetická neviditeľnosť patrí do Science.

BRATISLAVA. Vyzerá to ako keby ste prednáškovú miestnosť skombinovali s laboratóriom. V rohu, kúsok od obrazovky počítača stojí veľká nádoba s tekutým dusíkom. Hneď vedľa stojany preplnené elektronickými krabičkami, meracími prístrojmi a blikajúcimi škatuľkami, ktoré na prvý pohľad vyzerajú všetky rovnako.

A ešte o malý kúsok ďalej relatívne malá vanička s čudným magnetickým zariadením. V strede má malú medzeru a v nej je uložený asi centimetrový kruhový pliešok. Presnejšie, drobná kombinácia dvojice materiálov, ktorá vo výsledku prináša čosi zvláštne. Magnetickú neviditeľnosť.

„Táto myšlienka prišla od našich kolegov zo Španielska," hovorí počas tlačovej konferencie Fedor Gömöry, prvý autor štúdie, ktorá vyšla v piatkovom vydaní magazínu Science.

Slovensko-španielsky tím v nej popísal aj experimentálne dokázal, že magnetická neviditeľnosť je v princípe možná. Potrebujete k tomu „iba" kombináciu supravodiča a feromagnetickej vrstvy, ktorú schladíte tekutým dusíkom.

Dva závity sú zo supravodivej pásky, päť z feromagnetickej vrstvy. A oba materiály sú komerčne dostupné.

Výskum pre Science

Teoretický koncept o magnetickej neviditeľnosti jestvoval už dávnejšie. Problémom bolo, že kým Španieli mali nápad a hrubú predstavu, ako by to mohlo fungovať, nemali dôkaz. Navyše ich hypotéza potrebovala extrémne chladenie na -270 stupňov Celzia.

„Navrhli sme radšej supravodič chladený dusíkom, takzvaný druhého typu," zdôrazňuje Gömöry. Naši vedci tak strávili zhruba mesiac výpočtami a prvé výsledky získali už po šiestich týždňoch.

Na konci bol stojan s meracím zariadením, vanička s dusíkom obklopená akýmsi generátorom magnetického poľa a drobný, asi centimetrový predmet, ktorý dokázal odtieniť magnetické pole.

A to dokonca tak, že zvonku anomáliu nie je prakticky rozonať. Alebo takmer ju je nemožné zaznamenať. „My sme si mysleli, že to funguje relatívne slabo," spomína vedúci tímu a prvý autor štúdie v prestížnom svetovom týždenníku. „Ale Španieli chceli, aby sme im to poslali, tak sme poslali. A oni zrazu hovoria, že to nie je slabo, to sú vynikajúce výsledky."

Vedec ešte dodá, že pôvodne uvažovali o štandardnejšom časopise. No španielsky tím ich presvedčil, že toto je presne výskum, ktorý patrí do Science.

Studený pliešok

Tím elektrotechnikov teraz uvažuje, kam by mohol ich výskum ďalej smerovať. A tiež, kto vlastne ten výskum bude v budúcnosti financovať.

„Priame náklady pritom nie sú nijak vysoké. Veď nákupná cena materiálov na tento jeden experiment nepresiahne 30 eur," dodáva pre novinárov Gömöry. Ale hneď dodá, že samotné prístroje už mali, rovnako ako vedomosti po rokoch systematickej práce.

„Vieme, že princíp funguje. A myslíme si, že by to mohlo ísť aj zväčšiť. Najmä sme však potvrdili platnosť tej myšlienky."

V elektrotechnickom laboratóriu sa neskôr vedec rozhodne, že centimetrový predmet, ktorý dostal slovenskú vedu do jedného z dvoch najvýznamnejších časopisov vedeckého sveta, nám ukáže. No predtým, ako ho fotograf prinúti chytiť ho medzi prsty, musí ho Gömöryho kolega zohriať.

Schladený „pliešok“ vybratý z dusíkovej kúpele by bol príliš chladný. A to je aj odpoveď na našu otázku, ako by sa tento výskum dal prakticky využiť. Zatiaľ ťažko.

Ale keď napríklad materiáloví inžinieri objavia novú generáciu supravodičov, magnetická neviditeľnosť by mohla mať praktické použitie.