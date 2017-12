Teliatka s ľudskou imunitou

14. aug 2002 o 22:30

Americkým vedcom sa podarilo klonovať teliatka, z krvi ktorých sa produkujú ľudské protilátky. Experiment sa uskutočnil pod vedením jedného z pionierov klonovania zvierat, profesora Jamesa Robla z University of Massachusetts, ktorý v roku 1998 ako prvý na svete vyklonoval transgenickú kravu. Štyri nové teliatka majú v organizme extra DNA, ktorá obsahuje gény časti ľudského imunitného systému produkujúceho protilátky potrebné na boj s určitou chorobou.

Vedci predpokladajú, že takéto klonované kravy by sa mohli využívať na medicínske účely v boji proti takým chorobám, akými sú skleróza, rôzne infekčné choroby, ale aj rakovina. Doteraz boli genetickí inžinieri schopní dosiahnuť produkciu ľudských protilátok len u myší. „Kravská fabrika“ je však omnoho účinnejšia a efektívnejšia a mohla by znamenať veľký skok v medicíne. James Robl je zároveň prezidentom biotechnologickej spoločnosti Hematech so sídlom vo Westporte (Connecticut), ktorá by mala začať vyrábať protilátky prostredníctvom klonovaných teliat. O novom experimente z Massachusetts sa pozitívne vyjadril aj ďalší expert na klonovanie veľkých zvierat Yann Echelard z Genzyme Transgenics Corporation, ktorý pre BBC povedal, že kravy s „ľudským“ imunitným systémom budú pre ľudstvo prínosom. Najväčším problémom, ktorý budú musieť vedci vyriešiť, je purifikácia (vyčistenie) ľudských protilátok vyprodukovaných v organizmoch kráv; pred aplikovaním do ľudského tela nesmú totiž protilátky obsahovať žiadny pre človeka nebezpečný vírus. (BBC, 5D)