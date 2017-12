Bude sa v kozme hrať biliard?

14. aug 2002 o 22:40

foto archív

Európska kozmická agentúra (ESA) pripravuje vesmírny projekt na odvrátenie potenciálnej zrážky asteroidu so Zemou. Španielska spoločnosť Deimos-Space už začala technické práce na projekte a jej predstavitelia veria, že v blízkej budúcnosti budú môcť vykonať test na reálnom asteroide. Projekt dostal názov Don Quijote a ide o dvojicu vesmírnych sond, Hidalgo a Sancho, ktoré poletia k asteroidu.

Jedna zo sond by mala obrovskou rýchlosťou (asi 10 km/s) naraziť na asteroid, pričom by ho vychýlila z jeho dráhy. Druhá sonda by potom sledovala dráhu takto vychýleného asteroidu a vyhodnocovala jeho parametre. Astronómovia sú presvedčení, že takýmto „kozmickým biliardom“ sa podarí predísť zrážke s vesmírnym telesom v budúcnosti.

Len nedávno sa v médiách objavili správy o možnej zrážke asteroidu 2002 NT7 v roku 2019. Aj keď astronómovia možnosť zrážky so Zemou v roku 2019 definitívne vylúčili, hrozba do budúcnosti stále existuje a skôr či neskôr je veľmi pravdepodobná. Najnebezpečnejšími sú objekty zo skupiny Near Earth Objects (NEO; blízkozemské objekty). Je to skupina asteroidov a komét, ktoré boli gravitačnými silami blízkych planét doslova vymetené z pôvodne stabilných dráh až do blízkosti Slnka. Z nich sú pre Zem najväčšou hrozbou tzv. PHA; potenciálne nebezpečné asteroidy. Tie sa môžu k Zemi priblížiť na menej ako sedem miliónov kilometrov, čo je pre zrážku už kritická hranica. V súčasnosti majú astronómovia zmapovaných približne 280 PHA.

