Slovenský internet rastie pomaly

14. aug 2002 o 22:20 RICHARD HAVROŠ

Počet používateľov internetu na Slovensku rastie stále pomalšie. Za uplynulých dvanásť mesiacov pribudlo len necelých 5 percent nových používateľov, kým rok predtým to bolo takmer 8 percent. Vyplýva to z porovnania júnového prieskumu agentúry Taylor Nelson Sofres (TNS) so staršími výskumami tejto agentúry.

Podľa TNS používa v súčasnosti internet aspoň raz mesačne necelých 22 percent Slovákov. Ešte v marci minulého roka pritom táto agentúra odhadovala, že koncom roku 2001 prekročíme hranicu 25-percentnej penetrácie a tento rok bude internet používať takmer 32 percent Slovákov. Minuloročnú úroveň penetrácie v Spojených štátoch sme mali podľa odhadov dosiahnuť na konci roku 2005.

Dnes je však už zrejmé, že naše zaostávanie za vyspelými krajinami sa znižuje oveľa pomalšie. Posledný prieskum bol pritom realizovaný ešte pred 1. augustom, keď Slovenské telekomunikácie opäť výrazne zvýšili poplatky za internetové pripojenie. Už v júni sa pritom podľa TNS presne dve tretiny Slovákov domnievali, že využívanie internetu je drahé. Počet ľudí, ktorí si to myslia, sa tak v porovnaní s predchádzajúcimi výskumami opäť o niekoľko percent zvýšil.

Dôsledkom vysokých cien internetu je najmä nízky počet pripojených domácností a práve v tomto ukazovateli sú výsledky prieskumu opäť najhoršie: počet ľudí, ktorí sa môžu na internet pripojiť z domu, sa za celý rok, od júna 2001 do júna 2002, prakticky nezmenil (posun zo 7,5 na 7,8 percenta). Počet používateľov internetu tak rástol len vďaka väčšej možnosti internetového pripojenia v práci a najmä v školách. V porovnaní s minulým rokom sa aj počet ľudí, ktorí môžu v škole pracovať s osobným počítačom, zvýšil takmer na dvojnásobok. Penetrácia počítačov v domácnostiach vzrástla len mierne (avšak viac, ako penetrácia internetu). Počet ľudí využívajúcich počítač pri práci sa vôbec nezmenil, zato sa zvýšil počet Slovákov, ktorí si myslia, že by pre ich prácu mohol byť užitočný internet. Ubudlo ľudí, ktorí majú možnosť pracovať s počítačom, ale nevyužívajú ju.

Podľa agentúry Taylor Nelson Sofres používa internet na Slovensku stále oveľa viac mužov, ako žien, najviac používateľov je medzi mladými ľuďmi (do 24 rokov) a štyridsiatnikmi. Za uplynulý rok sa viditeľne znížil náskok Bratislavského kraja pred zvyškom Slovenska – pribudlo množstvo používateľov v stredne veľkých mestách na celom Slovensku, ktorí však internet ešte nevyužívajú tak intenzívne ako Bratislavčania.

V spôsobe využívania osobných počítačov nenastala výraznejšia zmena, viditeľne sa zvýšil len počet ľudí, ktorí si na PC prehrávajú hudbu alebo pracujú so zvukom.