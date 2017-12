Amerika sa chystá na digitálnu televíziu

Americká Federálna komisia pre komunikáciu minulý týždeň rozhodla, že najneskôr v roku 2007 musia byť všetky nové televízory schopné prijímať okrem analógového aj digitálny televízny signál. Vo väčších typoch televízorov musí byť digitálny tuner zabudovan

14. aug 2002 o 22:35

Bude nás digitálna televízia motivovať k návratu od počítača späť k televízoru? ILUSTRAČNÉ FOTO - www.eurostar-digital.com

ý už v roku 2004. Proti rozhodnutiu protestujú výrobcovia spotrebnej elektroniky, podľa ktorých bude znamenať prudké zvýšenie cien nových televízorov, v prepočte vraj až o 11-tisíc korún za kus.

Americká vláda však argumentuje, že tento krok je nutný na urýchlenie prechodu zo súčasného analógového televízneho vysielania na digitálny systém. Digitálna televízia divákom prinesie kvalitnejší obraz, výrazné zvýšenie počtu televíznych kanálov aj množstvo nových interaktívnych služieb.

Digitálne vysielanie už v súčasnosti v Spojených štátoch aj vo väčšine západoeurópskych krajín funguje popri analógovom. V Európskej únii digitálny signál prijíma 16 percent domácností, v Severnej Amerike o polovicu menej. Už v tomto desaťročí, v Európe vrátane Slovenska najneskôr do roku 2015, by však malo byť analógové vysielanie úplne nahradené digitálnym. Všetci obyvatelia si dovtedy budú musieť obstarať nové televízne prijímače alebo aspoň prídavné zariadenia k starým televízorom, ktoré im umožnia digitálnu televíziu sledovať.

Načo digitálna televízia?

Čo je v neporiadku so súčasnou televíziou? Digitálna nám prinesie kvalitnejší obraz, väčšine z nás sa však zdá, že aj ten dnešný nám vyhovuje. Sľubujú nám viac televíznych kanálov, v káblovej televízii ich však aj dnes máme viac, ako sme schopní sledovať. Najväčším problémom analógovej televízie je, paradoxne, to, že zostane vždy len televíziou – môže nám prinášať len obraz a zvuk (a možno niekoľko textových informácií v primitívnom systéme teletextu), ale nedá sa prepojiť s inými médiami, napríklad internetom. V čase konvergencie technológií a zvyšujúcej sa dostupnosti nových médií je to vážny hriech, ktorý by televíziu mohol stáť život (popularitu) – jej jedinou šancou je digitalizácia, vďaka ktorej nám bude môcť ponúknuť aktuálne spravodajstvo ako najlepšie webové stránky, možnosť korešpondovať elektronickou poštou ako internet, ale aj širokouhlý obraz ako kino.

Digitálna televízia využíva úplne nový spôsob kódovania a prenosu signálu a vyžaduje preto rozsiahle investície do nových vysielacích technológií aj výmenu koncových zariadení – televízorov. Vďaka kompresii dát však dokáže oveľa efektívnejšie využiť vysielacie spektrum. V jednom dnešnom vysielacom pásme bude možné prenášať až štyri rôzne programy. Licenciu na jeden takýto „programový multiplex“ bude vlastniť jeden prevádzkovateľ, ktorý sa tak bude môcť rozhodnúť, či bude vysielať jeden program s mimoriadne kvalitným obrazom, alebo súčasne dva či štyri rôzne programy – a svoju voľbu meniť v ktoromkoľvek momente. Veľké americké televízne stanice napríklad plánujú, že počas dňa budú mať diváci na výber medzi telenovelami, programami pre deti či prírodopisnými dokumentmi (vysielanými súčasne na tej istej televíznej stanici!), večer v prime-time bude zasa dostupný len hlavný program, no vo vysokej kvalite.

Digitálna televízia umožní aj vznik množstva nových interaktívnych služieb dostupných cez televízny prijímač. Medzi prvými bude určite vylepšená forma dnešného teletextu, s možnosťou získať aj informácie o práve bežiacom programe. Perspektívne by mohla digitálna televízia priniesť aj plnohodnotný prístup na internet alebo „video na požiadanie“ – možnosť prehrať si niektoré televízne programy v ľubovoľnom čase. Už dnes môžu napríklad Portugalčania prostredníctvom televízora aj nakupovať alebo komunikovať so svojou bankou. V zavádzaní služieb digitálnej televízie je zatiaľ najďalej Veľká Británia, penetrácia digitálnej televízie rýchlo rastie aj v Škandinávii, v Španielsku, Írsku a vo Francúzsku.

Podľa britských expertov by malo k úplnému prechodu na digitálnu televíziu dôjsť až vtedy, keď bude na jej príjem vybavených aspoň 70 percent domácností. Európska únia preto predpokladá, že s dnešnou analógovou televíziou sa budú jednotlivé štáty definitívne lúčiť v rokoch 2008 až 2015.

RICHARD HAVROŠ,

pocitace@ smeonline.sk