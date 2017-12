Vesmírny odpad minul Medzinárodnú vemírnu stanicu

Vyradený kus z ruskej rakety prinútil ráno šiestich astronautov v Medzinárodnej vesmírnej stanici uchýliť sa do únikových kapsúl.

24. mar 2012 o 6:40 TASR

WASHINGTON. Vopred avizovaný nebezpečný úlomok ruskej rakety dnes ráno síce minul Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), avšak nie až v natoľko bezpečnej vzdialenosti, aby sa astronauti nemuseli uchýliť do únikových kapsúl.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) informoval, že kus vesmírneho odpadu sa k stanici nepriblížil až tak, aby bol pre ňu hrozbou - keby však predsa len došlo ku kolízii s kozmickou loďou, mohlo by to byť pre ňu nebezpečné.

Posádka ISS - dvaja Američania, Holanďan a traja Rusi - si teda radšej ráno privstala a pre každý prípad sadla do dvoch zaparkovaných lodí Sojuz, aby sa, ak by to bolo nevyhnutné, mohla vrátiť na Zem.

Vesmírny odpad sa k ISS priblížil na najmenšiu vzdialenosť o 07.38 h SEČ. Zaregistrovali ho až v piatok, čo už bolo neskoro na to, aby vesmírnu stanicu odchýlili z orbity.

Počas 12-ročnej existencie a fungovania kozmickej stanice ISS ide v poradí už o tretí prípad, keď astronauti na jej palube museli hľadať útočisko pred vesmírnymi smeťami, poznamenala agentúra AP.