Slováci stvorili magnetickú neviditeľnosť

Medzinárodný tím pod vedením slovenských vedcov vytvoril magnetický plášť neviditeľnosti. Ich štúdiu zverejnil magazín Science.

23. mar 2012 o 15:54 Tomáš Prokopčák

(Zdroj: J. PRAT-CAMPS, C. NAVAU & A. SANCHEZ)

Medzinárodný tím pod vedením slovenských vedcov vytvoril magnetický plášť neviditeľnosti. Ich štúdiu zverejnil magazín Science.

BRATISLAVA. Akoby tam ten objekt nebol. Aj takto by raz mohol fungovať „plášť neviditeľnosti".

Zariadenie, ktoré by raz mohlo ukrývať objekty pred pátraním rôznych prístrojov, teraz zostrojil slovensko-španielsky tím vedcov.

Šéfujú mu elektrotechnici zo Slovenskej akadémie vied a ich štúdiu pod vedením Fedora Gömöryho v piatok uverejnil prestížny odborný magazín Science. Vedci v nej píšu, ako vytvorili magnetický plášť neviditeľnosti.

Veľký ohlas

„Neviditeľnosť vždy vyvolá pozornosť," hovorí pre SME Gömöry. O objave jeho tímu informovali aj časopisy Nature, Scientific American či tlačová agentúra AFP. „V odbornom svete to bude mať určite široký ohlas. No stále je to len základný výskum, po ktorom zostáva veľa otázok."

Vedci z relatívne lacných a dostupných materiálov zostrojili akýsi antimagnet, magnetický kabát, ktorý dokáže ukrývať pred magnetickým poľom. Supravodič v strede odpudzuje magnetické pole, čiže čokoľvek magnetické vo vnútri supravodiča bude pred vonkajším poľom skryté.

Aby však anomáliu nebolo zvonku vidieť, vedci pridali feromagnetickú vrstvu. Tá dokopy s dusíkom schladenym supravodičom vytvorí ilúziu, že všetko je v poriadku.

„To nie sú len nejaké simulácie. Samozrejme sme vytvorili skutočný objekt," zdôrazňuje vedec z Elektrotechnického ústavu SAV. „Vždy to skúšame v skutočnom svete."

Vytvoriť experiment a poslať štúdiu do prestížneho žurnálu trvalo vedcom iba tri mesiace. Zdôrazňujú však, že mnohé veci už mali pripravené vopred.

Preč s EM smogom

„Mali sme už technické výpočty, zaoberali sme sa aj postupmi, takýmito objektmi a ich vlastnosťami," zdôrazňuje Gömöry.

„V budúcnosti však náš výskum môže viesť k pochopeniu aj toho, ako môže elektromagnetické pole ovplyvňovať náš život. A ak časom zistíme, že sa chceme zbaviť elektromagnetického smogu okolo nás, mohlo by to fungovať ako tienenie."