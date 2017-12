Emotívna prechádzka s Dear Esther

Dear Esther je zaujímavý zážitok plný rozprávania v metaforách. Prinúti vás zamyslieť sa, zastaviť, nenápadne prejaviť emócie.

23. mar 2012 o 18:50 Ján Kordoš



Na projekt Dear Esther sa nedá pozerať ako na hru. Ono to vlastne ani hra v tradičnom zmysle nie je.

Ako ju teda charakterizovať? Virtuálnu knihu? Simulátor chodenia po tajomnom ostrove? Je to zbytočné, Dear Esther ponúka predovšetkým interaktívny zážitok. Príjemnú prechádzku nepríjemným príbehom, pri ktorom si jednotlivé diely skladačky dávate dohromady vy sami.

Pôvodne sa Dear Esther objavilo pred niekoľkými rokmi ako mód k Half-Life 2, ktorý bol prístupný pre všetkých zadarmo. Patril k najlepším a rozhodne najoriginálnejším. To, že sledujete svoje putovanie z vlastného pohľadu a poháňa vás engine strieľačky, ešte totiž vôbec nezaručuje prítomnosť akýchkoľvek akčných prvkov. Respektíve hocijakých herných.

Obrázky z hry nájdete v našej galérii

A práve v tom vidíme unikátnosť a zároveň aj zabijaka samotného projektu. Na prvý pohľad to vyzerá na klasickú adventúru z vlastného pohľadu, ktorými bolo známe francúzske Cryo, nech mu je zem ľahká. Lenže Dear Esther nie je ničím iným, než depresívnou prechádzkou. Virtuálnou, s viacerými cestami a teda aj úryvkami, ktorými nás bombardovala. Stále je to ale len hra, kde stačí držať šípku vpred a korigovať smer pohybu.

Je to skutočne úplne všetko, čo v tejto "hre" môžete ovplyvňovať. Neberiete žiadne predmety, nečaká vás tu ani jeden logický rébus, nebudete viesť s nikým dialóg. Je tu len jeden opustený ostrov kdesi pri anglickom pobreží a vy. Vaša cesta.

Hlavný hrdina je taktiež rozprávačom a jediným živým spojením s neuveriteľne desivým svetom. Zápletka je len nenápadne naznačovaná, mnohokrát sa to podstatné dozviete až neskôr. Ak vôbec, pretože je drvivá väčšina metaforami. Príbeh si teda môžete poskladať podľa seba, a tak si ho i vyložiť. Na internete nájdete hneď niekoľko interpretácií.

Rozprávač začína mnoho krátkych úryvkov (listov) slovami „Drahá Esther“. Mnoho to naznačuje, zároveň i pletie. Budete preto premýšľať nad ľudskou osamelosťou, kultom tajomného, rizikom socializácie v spoločnosti a snahe utiecť niekam preč. Príde na strach, nešťastie a smrť. To, čo vás drží pri živote, je teraz možno materiálne puto, avšak Dear Esther vás nenápadne postrčí k tomu, aby ste si aspoň v kútiku duše zafilozofovali.

Dear Esther je postavené na Source engine, ktorý už má pekných pár rokov za sebou, no grafické spracovanie hodnotíme výhradne kladne. Chyby tu sú, no ostrovu sa nedá uprieť až takmer zaslepená príťažlivosť. To všetko vďaka celkovému smútku a beznádeje sálajúcej z neho, nenápadným odkazom, správnom načasovaní zmeny prostredia.

Výraznou mierou sa pod celkový zážitok podpísalo ozvučenie. Dabing ako taký rozoberať príliš nebudeme – čítanie zápiskov je dôsledné a náležite precítené, žiadne rapkanie. Omnoho väčšiu pozornosť si zaslúži hudba, ambientné ozvučenie. Okamžite ho zaregistrujete a stane sa vašim viac než príjemným spoločníkom na ceste trvajúcej tak hodinku a čosi. Melancholické skladby na klavíry sú postupne dopĺňané o ďalšie orchestrálne nástroje a vokály. Výsledok je často nenápadný, avšak pri absencii hudby pocítite jej vnútornú silu, pocity prezentujúce sa práve cez tóny. Ohromujúce, vynikajúco dopĺňajúce dianie na obrazovke - skladateľka Jessica Curry si poctivo zaslúži mnoho ocenení, ktoré získala.

O čom teda vlastne Dear Esther je? O vnímaní, fantázií, prežívaní. Nemáme pred sebou klasickú hru, avšak rozhodne už teraz môžeme prezradiť jedno. Presne takto si predstavuje virtuálnu poviedku. Nechá hráča vnímať prostredie svojim osobitým spôsobom a zároveň núti použiť vlastné sny. Dobrodružstvo, ktoré si môže užiť každý, stačí totiž skutočne len chodiť dopredu.

Originalita si však kráča ruka v ruke s nepochopením. Žiaľ i našim. Mód, ktorý bol pôvodne zadarmo, je tentoraz vydávaný, hoci po technickej stránke v značne vylepšenej verzii, za peniaze. To by nám ešte nevadilo, keby nešlo o čiastku, ktorá nezodpovedá celkovému zážitku, respektíve hodnote samotného projektu.

Dear Esther je zaujímavý zážitok plný rozprávania v metaforách. Prinúti vás zamyslieť sa, zastaviť, nenápadne prejaviť emócie, avšak v konečnom dôsledku je to trochu drahšie, než by možno bolo vhodné. Necelých sedem Euro nie je vôbec vysoká cena, avšak mnohým môže prísť za hodinový zážitok neadekvátna.

Číselné hodnotenie hre nedáme. Je zbytočné. Buď chcete zažiť niečo odlišné a interaktívne - a choďte do toho. Alebo sa na Dear Esther ani nepozrite.