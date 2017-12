Ľudia uprednostňujú internet pred alkoholom či sexom

Množstvo ľudí by si radšej odoprelo niektoré zo základných životných pôžitkov, ako žiť bez internetu.

Ukázala to anketa, v ktorej 73 percent respondentov uviedlo, že by sa radšej vzdali alkoholu ako internetu, jeden z piatich by ho dokonca uprednostnil pred sexom. Na otázku odpovedalo dovedna 20-tisíc respondentov - tisíc v každej z krajín G20.

Desať percent opýtaných by radšej žilo bez svojho auta ako bez surfovania na internete, sedem percent by sa radšej nesprchovalo. Až 83 percent respondentov by bolo ochotných úplne sa vzdať fast foodu, takmer jeden zo siedmich by internet uprednostnil pred kávou, 43 percent ľudí by radšej prestalo cvičiť a 84 percent by zanevrelo na svoju satelitnú navigáciu.

Výskumy z minulosti tiež naznačujú, že pre ľudí je mimoriadne ťažké vzdať sa moderných komunikačných technológií. Vedci z Marylandskej univerzity zistili, že užívatelia internetu, ktorí museli prežiť jeden deň bez počítačov a mobilných telefónov, trpia podobnými abstinenčnými príznakmi ako narkomani. "Účastníci výskumu uviedli, že cítili nervozitu a neustále siahali po mobiloch, aj keď vedeli, že tam nie sú. Pre nás bolo fascinujúce, akí sú ľudia závislí od technológií," uviedol odborník na komunikáciu Roman Gerodimos. "Malo to však aj dobré následky, keďže si ľudia vyvinuli obranné mechanizmy a šli sa poprechádzať alebo navštíviť priateľov namiesto sedenia pred počítačom," dodal.

