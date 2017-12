Vedci objavili obdĺžnikovú galaxiu

Galaxie nie sú len špirálovité či eliptické. Astronómovia objavili aj ďaleký obdĺžnik.

22. mar 2012 o 20:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Nič podobné dosiaľ astronómovia nevideli. Keď sa povie galaxia, zväčša si predstavíme špirálovitý či elipsovitý útvar s miliónmi či miliardami hviezd.

Vedci však teraz narazili na galaxiu, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako obdĺžnik. Jej skutočný tvar však môže pripomínať skôr hranol.

Vzdialený hranol

Galaxia LEDA 074886 je trpaslík, ktorý leží asi 70 miliónov svetelných rokov ďaleko v súhvezdí Eridanus.

Patrí k najmenším objektom vo svojom okolí a možno aj preto si ho odborníci dosiaľ nevšimli. Keď však tím Alistera Grahama skúmal pomocou havajského ďalekohľadu lokálnu skupinu galaxií, narazil na jeden zvláštny útvar.

„Najskôr som si myslel, že to bola chyba,“ povedal Graham pre magazín National Geographic. „A potom som sa nedokázal prestať smiať.“

Zmení modely?

Obdĺžniková galaxia však nie je čudná iba svojím tvarom. Počítačové modely naznačujú, že podobný tvar môže galaxia nadobudnúť vtedy, ak je výsledkom po zrážke dvoch iných objektov. No tie by mali byť relatívne staré a už by sa v nich nemali tvoriť nové hviezdy.

V jadre galaxie LEDA 074886 však nové slnká vznikajú. „Je to vzrušujúci objav,“ dodal astronóm z austrálskej Swinburnskej technologickej univerzity pre Universe Today. „Videl som tisícky galaxií, a takto nevyzerala ani jedna z nich.“