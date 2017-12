Za plešivosť môže proteín. Je ho priveľa

Prostaglandín D syntáza sa objavuje na plešinách. Ak sa ho podarí potlačiť, muži môžu dostať svoje vlasy späť.

22. mar 2012 o 17:03 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Až polovica mužov do päťdesiatky to pozná a berie to ako súčasť starnutia. Plešivenie však nemusí byť nezvratné. Aspoň to tvrdia výskumníci z Pennsylvánskej univerzity.

Pri plešivení hrá kľúčovú úlohu mužský hormón testosterón a genetické vlastnosti. Spôsobujú, že vlasové folikuly sa zmenšujú, až sú nakoniec neviditeľné a vzniká plešina.

Vedci sa snažili zistiť, ako presne sa tento jav odohráva.

Pri pokusoch na laboratórnych myšiach sa im podarilo odhaliť proteín, ktorý je zodpovedný za vypadávanie vlasov. Je ním prostaglandín D syntáza.

Zistili, že ho je viac na plešatých častiach hlavy, pod vlasmi sa takmer neobjavuje. Myši, ktoré tento proteín dostali, prichádzali o srsť úplne.

Odborníci takto dokázali, že prostaglandín sa vo väčšej miere objavoval na plešine a bránil ďalšiemu rastu vlasov.

„Ďalším krokom bude zistiť, čo presne vplýva na tento proteín a či jeho blokovanie len zastaví ďalšie vypadávanie vlasov, alebo tie začnú znova rásť. Získať odpoveď na túto otázku bude trvať nejaký čas,“ cituje BBC profesora Georgea Cotsarelisa z katedry dermatológie Pennsylvánskej univerzity.

Výskum liekov, ktoré by hladinu prostaglandínu mohli znížiť, sa už začal, niektoré sú aj vo fáze klinického testovania, tvrdí Cotsarelis, ktorý výskum viedol.

Podľa vedcov by konečným produktom ich snahy mohla byť mastička, ktorú by si muži natierali na hlavu a prestali by plešivieť, v lepšom prípade by im vlasy narástli znova.

OPRAVA: V pôvodnom texte sme nesprávne uviedli názov proteínu, ktorý spôsobuje plešivosť.