Záhadný pračlovek sa ukrýval v archíve

22. mar 2012 o 11:00 Tomáš Prokopčák

Lietajúci planktón

Ak ste planktón a chcete uniknúť predátorom, čo urobíte? Zrejme jestvuje viacero možností, a jednou z nich je aj „lietať". Vedci zistili, že niektoré druhy drobných kôrovcov dokážu vyskočiť nad hladinu - a to až štyridsaťkrát vyššie, než je samotná dĺžka ich tela. +Čítajte viac na Science

Jar určia gény

Jar štartuje génmi. Všetci vieme, že rastliny začnú kvitnúť vtedy, keď sa oteplí. Odborníci však dosiaľ nepoznali mechanizmus, vďaka ktorému rastliny zistia, že už „je ten čas". Teraz zistili, že za to môže gén s názvom PIF4, ktorý sa aktivuje vtedy, keď nastanú správne teploty. +Čítajte viac na BBC

Aspirín proti rakovine

Napchávať sa zbytočne liekmi asi nie je dobrý nápad. No ak denne užívate menšie množstvo aspirínu a robíte tak aspoň tri roky, znižujete riziko, že dostanete rakovinu - a to až o štvrtinu. Liek zároveň pomáha bojovať proti metastázam. +Čítajte viac na Gurdiane

Obdĺžniková galaxia

Galaxie zväčša vyzerajú ako špirálovitá či guľovitá kopa hviezd. Astronómovia však teraz narazili aj na takú, ktorá pripomína obdĺžnik. Vedci predpokladajú, že tento zvláštny tvar je pozostatkom po zrážke dvoch minigalaxií. +Čítajte viac na Science

Nový pračlovek

Paleonatropológovia možno narazili na nový druh človeka. Dosiaľ neznámy druh z rodu Homo sa mal ukrývať v čínskych archívoch, kde si ho nik nevšimol viac než dvadsať rokov. Ak sa objav potvrdí, moderný človek má po neandertálcoch a denisovanoch nového príbuzného. Alebo dokonca predka. +Čítajte viac na SME

Zakódované neutrína

Neutrína sú zvláštne častice. Ak sa práve nepokúšajú predbehnúť svetlo, je ich strašne ťažké zachytiť. Bežná hmota pre ne zväčša nepredstavuje veľkú prekážku a neutrína tak dokážu prejsť aj cez skaly. Táto vlastnosť by sa raz dala využiť, obzvlášť ak vedci prišli na spôsob, ako do zväzku neutrín zakódovať krátku správu. +Čítajte viac na SME

Mušky zapíjajú žiaľ

Odmietnutie samicou je ťažké. Niežeby sme to podporovali, no ak svoj žiaľ muži riešia alkoholom, je to údajne prirodzené. Alebo to aspoň rovnako funguje u ovocných mušiek. Výskum totiž ukázal, že väčšina samcov, ktorým „partnerky" odmietli párenie, siahla po strave s alkoholom. +Čítajte viac na SME

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.