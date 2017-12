Ako sa robilo tech demo Kara

Pred niekoľkými týždňami nás prekvapilo nové video od spoločnosti Quantic Dreams. Nepredstavili žiadny svoj prichádzajúci projekt, len nám ukázali svoju technológiu. A znovu zabodovali.

22. mar 2012 o 9:00 Ján Kordoš

Quantic Dream majú za svoje 15-ročné pôsobenie na hernej scéne vo svojom portfóliu len tri hry. Momentálne spracúvajú koncept novej. Napriek dlhoročnému a komplikovanému vývoju sú žiadanými tvorcami, ktorí už niekoľko rokov pracujú exkluzívne pre spoločnosť Sony.

Po Omicron: The Nomad Soul prišiel Fahrenheit, ktorý načrtol, ako by mohli vyzerať filmové hry. V plnej kráse to ukázal skvelý Heavy Rain z roku 2010. Aj tomu - podobne ako teraz - predchádzalo technické video z kastingu. Pozrieť si ho môžete napríklad tu. S hrou samotnou nemalo nič spoločné, no herečku z kastingu sme mohli stretnúť i v hre.

Video o tvorbe tech dema Kara

Išlo predovšetkým o prejav jednotlivých protagonistov, vyjadrenie ich emócií. Komplexná mimika tváre bola takmer dokonalá a podobnou cestou pôjde zrejme aj projekt Kara (pracovný názov).

Tentoraz vám ponúkame zábery spoza opony alebo ak chcete z natáčania tohto videa. David Cage totiž nie je tradičným šéfom štúdia Quantic Dream a považuje sa skôr za scenáristu a režiséra. Pozrite sa teda na proces tvorby ukážky Kara.

Tech demo Kara od Quantic Dream

Quantic Dream Francúzski vývojári z Quantic Dream to jednoducho vedia. Nepripravujú hry podľa úspešnej šablóny, snažia sa presadiť plnohodnotný zážitok. Ten si vyžaduje len tú najlepšiu technológiu, ktorá je dostupná. Ich prvotina Omicron: The Nomad Soul bola zaujímavá aj tým, že ponúkala otvorený svet, vystupoval v nej David Bowie a mohli ste na seba vziať telo rôznych postáv. Rozhodne originálna hrateľnosť, ktorou boli mnohí ohúrení. Išlo však len o začiatok, Fahrenheit ukázal, že aj akčná hra môže byť spracovaná zaujímavým spôsobom. Okrem tradičnej schémy ovládania sme v rôznych situáciách museli používať dnes už zažité QTE (quick time event = stláčanie tlačidiel, ktoré sa objavia na obrazovke) a v závislosti na úspešnosti sa príbeh posúval ďalej. Podľa vašich rozhodnutí ste odhaľovali totožnosť masového vraha. Ovládali ste obvineného a vyšetrovateľku. Heavy Rain zašlo ešte ďalej. Keďže táto hra vyšla len nedávno a venovali sme jej dostatok priestoru, odporučíme vám radšej rovno recenziu. Skvelý zážitok hlavne po emocionálnej stránke, kde hrajú znovu dôležitú úlohu rozhodnutia hráča.

Známe "The Casting" video k Heavy Rain

