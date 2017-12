Herné videá: krása a umenie v hrách, dve pekné trojky, živé mesto a vtáky so zombíkmi

Nová várka herných videí vyzerá k svetu. A dokonca dostanete aj bonus!

21. mar 2012 o 20:25 Ján Kordoš

Nová várka ukážok z videohier je pestrá, doplnili sme ju trailermi z menej známych projektov, ktoré sú podľa nás hodnotnejšie než mnohokrát videné videá z oficiálnych zdrojov. Veríme, že sa vám budú páčiť, trailerov sa objavila nie jedna hromada, ale hneď dve.

Teraz sa ale už spokojne uložte a pozerajte. A nezabudnite na skvelý bonus na konci.

Emotívna prechádzka lesom

Poľských vývojárov z Plastic-u poznajú hlavne majitelia PlayStationu 3. Vytvorili kratučkú hru - no skôr išlo o dielko s prívlastkom umelecké - Linger in Shadows a teraz pokračujú v začatej ceste, na ktorej dávajú dokopy skvelé technológie a zážitky z činností počas hrania.

Datura je prechádzkou v lese, avšak trochu inou. Zaujímavou, príjemnou a možno vás dokope k tomu, aby ste zdvihli zadok a išli sa prejsť do skutočnej prírody. Ovládanie pomocou Move (pohybové ovládanie) je len čerešničkou na zmrzlinovom pohári. Mľask.

Malé, neškodné hríbiky

Far Cry. Prvý diel tejto strieľačky milo prekvapil a vďaka nemu sme sa dočkali série Crysis. Dvojka situovaná do horúcej Afriky doplatila na to, že nie všetko, čo na papieri vyzeralo zábavne, aj také v skutočnosti bolo.

Máme tu tretí diel. A s ním aj doktora Earnhardta a jeho hríbiky zaručujúce kopec zábavy. Veríme, že to pomôže príbehy a nepôjde len o lacnú (negatívnu) reklamu. Pozrite si video a pochopíte.

Anna zo zeleného domu

Pôvodne sme vám chceli ukázať launch trailer na inú adventúru, Yesterday, ktorá práve vychádza. Siahli sme radšej ale po Anne. Dobrodružnej hre z vlastného pohľadu, za ktorou nestoja žiadne veľké mená, no má podľa nás obrovský potenciál.

Nenechajte sa uspať pohodovou atmosférou a relaxačným prostredím - minimálne vaše nervy si neoddýchnu, na návštevu prídu duchovia. Podľa toho ako sa počas hrania zachováte a vášho psychického stavu hra vyhodnotí najvhodnejší záver. Celkovo budú tri.

Cinematický Max

V Rockstare sa až neuveriteľne snažia, aby sa hráčom nový Max Payne s číslovkou tri na konci páčil. Nečudujeme sa im, už raz museli zahodiť hru kompletne do koša, pretože prvé ohlasy boli takmer všetky negatívne. My Maxovi veríme už len preto, že vyzerá dobre.

Istotne, dôležitá je hrateľnosť a technické spracovanie je len najlepším kopancom, ktorý nás vystrelí do hernej nirvány, no Max Payne 3 vyzerá priam filmovo. To sa nám na ňom nesmierne páči. A samozrejme i spomaľovanie času a jeho večný sarkazmus.

Postav dom, zasaď strom a potom postav ďalší dom

Nebudeme si klamať: na primátorov, starostov, jednoducho tých pánov, ktorí aspoň na verejnosti rozhodujú o smerovaní mesta, nemáme ani my príliš radi. Pretože by sme to dokázali robiť lepšie. SimCity, virtuálny simulátor budovania mesta nám to neraz potvrdil.

Nové SimCity bude mať hneď niekoľko vylepšení. Jedno z nich, Agenti, sa nám predstavia v ukážke s českými titulkami. Algoritmy na hľadanie najvhodnejšej trasy či určenie rôznych plošných informácií sú krokom vpred, pretože mesto bude žiť ešte prirodzenejšie.

Výborný komix, dobrý seriál... a hra?

Komixová predloha The Walking Dead je výborná. Dokonca až tak, že sa ju rozhodli spracovať ako seriál. Tiež celkom dobrý, dokonca sa dočkal druhej sezóny. Nasledovať musela hra. Do rúk ju dostali páni z Telltale Games, ktorí sa nám naposledy celkom kladne uviedli Jurským Parkom.

Okrem oficiálneho traileru, ktorý vyzerá celkom lákavo, sme vám chceli odporučiť gameplay video, avšak vývojári ho už stiahli. Nevadí, tešíme sa. Príbeh bude rozprávaný (šokujúce) komixovým spôsobom a hrateľnosť sa zrejme zvezie na vlne interaktívneho filmu ako v dobrodružstve s dinosaurami.

Vtáky vo vesmíre

Angry Birds idú do vesmíru... a viac písať netreba. O týchto nahnevaných vtákoch ste počuli, aj keď ste nechceli. A budete znovu, Rovio zarobí ďalšie milióny na logickej hre, ktorá tu už mnohokrát bola.

Mesto v ruinách (bonus)

Ruin nie je hra. Je to krátky animovaný film v postapokalyptickom prostredí. Ale páčil sa nám a chceli by sme to celé vidieť ak už nie ako film, tak rozhodne ako hru. Puntík navyše od nás video získalo za "terminátorovskú" scénu.

RUIN from OddBall Animation on Vimeo.

Zdroj: YouTube, Vimeo