Benátky stále klesajú, zistila nová štúdia

Talianske mesto na vode v súčasnosti klesá o milimeter až dva ročne.

21. mar 2012 o 20:00 Tomáš Vasilko

BENÁTKY, BRATISLAVA. Slávne Benátky sa nemusia báť iba stúpajúcej hladiny morí. Podľa nových štúdií mesto ohrozuje aj to, že klesá.

Celkovo štyri milimetre

Zistila to nová štúdia talianskych a amerických vedcov, ktorí zisťovali polohu Benátok pomocou satelitných systémov ako GPS. Štúdia vyjde koncom marca v magazíne Geochemistry, Geophysics, Geosystems.



Benátky sa podľa nej zľahka nakláňajú na východe, čo si vedci predtým nikdy nevšimli. Tím sledoval údaje z rokov 2000 až 2010. Podľa zistených údajov mesto klesá v priemere o milimeter až dva ročne. Vzhľadom na to, že podľa BBC stúpa aj hladina morí tiež o dva milimetre ročne, mesto sa potápa rýchlosťou štyri milimetre.

Klesalo aj v minulosti

Mesto v severovýchodom Taliansku klesalo už aj v minulom storočí, keď spod zeme pumpovali vodu. Po roku 2000 tento proces zastavili.



Nedá sa presne určiť, ako bude mesto klesať v budúcnosti. Ak by sa však zachoval súčasný trend, znamenalo by to, že v priebehu 20 rokov klesne mesto v porovnaní s vodnou hladinou o 8 centimetrov. Nový systém zátarás by to však mal zvládnuť.