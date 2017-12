Robomedúza má ako palivo vodu

Vedcom sa podarilo napodobniť jednoduchý pohyb morského živočícha.

21. mar 2012 o 20:00 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Vyzerá to ako medúza, hýbe sa to ako medúza, no v skutočnosti je to najmodernejší robot, ktorý teoreticky spĺňa definíciu perpetuum mobile.

Americkí vedci ho nazvali Robojelly (robomedúza). Dúfajú, že by sa jeho tvar a technológia mohli osvedčiť pri podvodných záchranných operáciách. Veľa si od neho sľubuje najmä americké námorníctvo, ktoré do jeho vývoja investovalo.



Medúza sa pohybuje tak, že sťahuje okraje tela dovnútra a potom spätným pohybom vypudzuje vodu. Na napodobnenie tohto pohybu robot využíva zliatiny, ktoré si pamätajú pôvodný tvar. Môžu sa teda pohybovať rovnako ako tento morský tvor.



Robot je jedinečný aj v tom, že ho poháňa chemická reakcia medzi kyslíkom a vodíkom vo vode, pri ktorej vzniká teplo. To sa dostáva do umelých svalov a mení ich tvar. Keďže berie energiu z okolitého prostredia, teoreticky vie táto robotická medúza fungovať neustále.



„Podľa toho, čo viem, je toto prvý úspešný pokus o vytvorenie podvodného robota, ktorý by ako palivo využíval vodík z okolia,“ cituje BBC Yonasa Tadesseho, ktorý výsledky svojho výskumu publikoval v magazíne Smart Materials and Structures.