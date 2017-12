Oplatí sa Nokia 5510?

14. aug 2002 o 16:17

Eurotel t.c. dotuje spominany telefon.Kedze je oproti inym telefonom dost nekonvencne rieseny uvazujem o jeho kupe. Myslite si, ze patri medzi "solidne" produkty Nokie, alebo je to iba momentalny vystrelok techniky? Dakujem Lubo

Dr. Mobilný odpovedá:

Zhodou okolností som tento mobilný telefón nedávno zakúpil pani Mobilnej, takže viem odpovedať priamo z prvej ruky. Dizajnovo aj tvarovo telefón vychádza z modelovej rady Nokia 3210/3310/3330, pričom je zaujimavý tým, že má plnohodnotnú klávesnicu.

Kvalita telefónu je porovnateľná s modelom 3310, nejde o top model.

Ja som však tento model zvolil predovšetkým kvôli tomu, že ponúka vysokú úžitkovú hodnotu v pomere k cene, v akej ho EuroTel dotuje.

Za tie peniaze totiž iný model so 64 MB pamäte na MP3, FM rádiom, headsetom, pripojením USB k PC a inštalačným CD nedostanete.

Telefón však má niekoľko vlastností, ktoré zbytočne kazia dojem - je zbytočne veľký (ak by bol menší, nik by si nekupoval drahé a malé high-end modely, že?), má veľmi zle podsvietený displej a klávesy (Nokia šetrila na žiarovkách) a softvér na nahrávanie MP3 je zbytočne zložitý, videl som aj lepšie riešené systémy. Inak, ak si telefón kúpite a budete ho chcieť rozbehať pod Windows XP, sledujte našu poradňu, inak vás trafí pri zapájaní šľak tak ako mňa:-)