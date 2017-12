EuroTel uhradil prvú splátku za UMTS

Spoločnosť EuroTel Bratislava, a.s. dnes oznámila, že včera uhradila Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) prvú splátku za licenciu na prevádzkovanie mobilnej siete tretej generácie (UMTS) vo výške 500 miliónov Sk.

13. aug 2002 o 16:06

Celková cena licencie je 1 499 miliónov Sk. Platobné podmienky stanovujú EuroTelu povinnosť poukázať zvyšných 999 miliónov Sk na účet TÚ SR do 2. decembra 2002.

Licencia UMTS nadobudla právoplatnosť 16. júla 2002 a je platná do roku 2022, pričom EuroTel môže požiadať pred uplynutím doby platnosti o jej predĺženie.

Licencia stanovuje EuroTelu povinnosť začať poskytovať služby do 30 mesiacov odo dňa uvoľnenia frekvencií UMTS. Frekvencie majú byť uvoľnené najneskôr do 30. septembra 2003.

UMTS je mobilný telekomunikačný systém, ktorý okrem bežnej hlasovej komunikácie umožňuje poskytovanie nových multimediálnych služieb, ako napríklad prenos obrazu a videa.