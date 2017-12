Kaderníci môžu odhaľovať rakovinu

Pri rakovine kože je dôležité, aby pacient išiel k lekárovi čím skôr. V Británii tomu majú pomôcť kaderníctva.

LONDÝN, BRATISLAVA. Kaderník vám nielen upraví vlasy, ale aj odhalí, či u vás nevzniká nebezpečná rakovina kože. Aspoň tak si to predstavujú britskí zdravotnícki experti.



Najviac ohrození sú totiž ľudia s pehami alebo s materskými znamienkami. Zmena ich tvaru alebo farby môže naznačiť, že choroba sa začína v tele prejavovať. Pätina z týchto prejavov sa objavuje na koži hlavy a krku. Na miestach, kam si človek nevidí, no kaderník áno.



Ak by kaderníci dostali školenie o rakovine, mohli by zákazníka upozorniť, ak by na jeho hlave našli hrčky či opuchliny. Sami rakovinu nediagnostikujú, no zákazník potom môže ísť k lekárovi. Čím skôr príde, tým väčšia je šanca, že sa mu podarí chorobu vyliečiť.



Skupina odborníkov na rakovinu už vypracovala návod pre kaderníkov a vizážistov, ako spozorovať príznaky malígnych melanómov, ktoré len v Británii ročne zabijú asi 2500 ľudí, či dve menej nebezpečné formy rakoviny kože.



Aktivisti dúfajú, že kontrola príznakov rakoviny by sa mohla už čoskoro stať rutinnou súčasťou návštevy kaderníctva, podobne ako úprava vlasov či holenie. Kaderníci, ktorých sa pýtali, už záujem o túto službu pre zákazníkov prejavili.