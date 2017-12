Antibiotiká na baktérie nestačia

Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že už teraz zomierajú tisíce ľudí, ktorým nezabrali antibiotiká.

19. mar 2012 o 20:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Svet by vyzeral ako pred niekoľkými storočiami. Operácie kĺbov by sa zrazu stali príliš nebezpečnými, rozbité koleno by teoreticky mohlo viesť až k smrti, nefungovali by lieky na tuberkulózu či maláriu. Bol by to svet bez antibiotík.

Takáto budúcnosť nemusí byť príliš vzdialená. Riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Margaret Chanová minulý týždeň upozornila, že sa ľudstvo blíži k „postantibiotickej ére“. Naše lieky na baktérie už nemusia fungovať.

Priveľa užívame

Pred rokmi sa v Indii objavila mutácia, ktorá dala niektorým druhom mikroorganizmov odolnosť proti najsilnejším liečivám. Takzvaný gén NDM-1 sa neskôr dostal aj do Európy.

Ďalšie rezistentné baktérie objavili lekári aj u pacientov v Taliansku, Grécku či Rakúsku.

WHO podľa štúdie Rastúca hrozba antimikrobickej odolnosti teraz odhaduje, že v únii zomrie ročne zhruba 25-tisíc ľudí na komplikácie spôsobené mikróbmi, ktoré sú odolné proti antibiotikám.

„Odolnosť mikróbov je na vzostupe nielen v Európe, ale po celom svete,“ povedala podľa Daily Telegraph na odbornej konferencii v Kodani Chanová. „Práve prichádzame o našu prvú líniu antimikrobík.“

Problémom je, že ľudia antibiotiká dlhodobo nadužívajú. V niektorých krajinách Ázie dokonca ani nepotrebujú predpis, aby im v lekárni takéto lieky vydali.

Bez receptu sa na niektorých miestach dajú zohnať isté druhy ­ najmä lokálnych ­ antibiotík aj na Slovensku.

„Faktom navyše je, že väčšie množstvo antibiotík dnes nájdete v zdravých zvieratách než v nezdravých ľuďoch,“ cituje Chanovú britský The Independent. „A to je dôvod na veľké znepokojnie.“

Ďalšia kríza?

Vedci upozorňujú, že za dnešné antibiotiká nemáme nijakú náhradu. Vývoj nových liekov je nákladný a pomalý, medicínskym firmám sa neoplatí. V budúcnosti by sa tak aj liečba banálnych ochorení mohla skomplikovať.

Odborníci preto odporúčajú lekárom, aby antibiotiká predpisovali len v naozaj potrebných prípadoch. Môžu tak spomaliť vznik odolných kmeňov. Z dlhodobého hľadiska však budeme potrebovať nové liečivá.

„V časoch viacerých svetových kalamít nemôžeme dopustiť, aby sme prišli o kľúčové antimikrobiká, aby sa lieky pre milióny ľudí stali ďalšou svetovou krízou,“ zdôrazňovala Chanová.