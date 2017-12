Neutrína preniesli správu cez skalu

Vedci zakódovali do neutrín krátku správu. Prešla aj cez skaly.

19. mar 2012 o 15:51 Tomáš Prokopčák

BATAVIA, BRATISLAVA. Ak by ste poslali astronautov na odvrátenú stranu Mesiaca, ako by ste sa s nimi rozprávali? Vedci navrhujú neutrína. Teraz sa im podarilo do zväzku takýchto častíc zakódovať krátku správu. Bolo ňou slovo „neutrino“.

Neutrína sú zvláštni obyvatelia miniatúrnej fyziky. Prakticky nereagujú s klasickou hmotou a ani skaly pre ne nepredstavujú žiadnu prekážku. Teoreticky by sa preto dali použiť na komunikáciu tam, kde nemôžeme využiť svetelný lúč či rádiové vlny.

Problémom však je, že častice, ktoré dokážu lietať skrz zem, je veľmi ťažké zachytiť a potrebujeme na to veľké detektory. Vedcom z amerického Fermilabu preto podľa magazínu Scientific American trvalo šesť minút, kým dokázali z prilietavajúcich neutrín vyskladať krátku správu. A potrebovali na to zväzky s biliónmi vstupných častíc.

Fyzici odhadujú, že ak by chceli súčasnými technológiami a pomocou neutrín preniesť informácie, ktoré obsahuje celý internet, trvalo by im to zhruba pätnásť miliárd rokov. To je viac, ako má dosiaľ náš vesmír.