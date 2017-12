Zásuvka od Sony vyúčtuje spotrebovanú elektrinu

Sony pracuje na projekte, ktorý by mohol priniesť elektrické zásuvky na verejné miesta. Spotrebitelia by mohli čerpať energiu pre svoju elektroniku kdekoľvek, peniaze by platili priamo prevádzkovateľom.

19. mar 2012 o 10:55 Milan Gigel

Nová technológia počíta s bezdrôtovou výmenou dát a autorizáciou pripojených zariadení technológiou RFID. Nový štandard by umožnil skombinovať údaje o používateľskom účte vlastníka s nameranými hodnotami odberu energie pre následné vyúčtovanie a úhradu. Počíta sa s tým, že elektronika by bola vybavená RFID čipmi, ktoré by dokázali komunikovať cez silové vedenie. To by mohlo byť zaujímavé nielen pre notebooky, tablety či smartfóny, ale aj pre elektromobily. Budúcnosť ľudstva je pevne prepojená s energetikou a čím viac času trávime mimo svojich domovov, tým viac ju budeme vyhľadávať v teréne. Informoval o tom server arstechnica.com.