Biológovia objavili "prežúvajúceho" hada

14. aug 2002 o 11:50 © TASR 2002

Londýn 14. augusta (TASR) - Poznatok, že všetky hady hltajú svoju korisť vcelku, bude treba poopraviť. Najmenej jeden druh spracúva úlovok s nasadením celého tela po kúskoch, informujú americkí a singapurskí biológovia v časopise Nature. Tento postup však funguje iba s krabmi, ktoré sa práve zbavili panciera a ich koža ešte nestvrdla.

Bruce Jayne z University of Cincinnati v štáte Ohio skúmal život dvoch druhov hadov, žijúcich v singapurských mangrovníkových močiaroch. Obidva druhy, Fordonia leucobalia a Gerarda prevostiana, sa živia krabmi. Zatiaľ čo v žalúdkoch Fordonie sa našli iba zvyšky krabov s tvrdým pancierom, Gerarda sa živila iba čerstvo zvlečenými krabmi. Bol tu však jeden problém: kraby boli priveľké na to, aby sa dostali cez hadiu papuľu.

Na rozriešenie tejto záhady vedci zobrali niekoľko zvierat do laboratória a filmovali ich pri prijímaní potravy.

Tieto pozorovania potvrdili zistené stereotypy. Hady druhu Gerarda prevostiana si vo všetkých pokusoch nevšímali kraby s tvrdým pancierom. Keď ale dostali žrať čerstvo zvlečeného kraba, najprv ho svojím telom ovinuli, takže korisť uviazla v slučke. Hady potom do tejto slučky strčili hlavu a kraba začali trhať na kúsky. Druh Fordonia leucobalia krabom pred ich skonzumovaním odstránil rušivé končatiny.

"Správanie druhu G. pervostiana je prekvapujúce, pretože tento had má relatívne nenápadnú anatómiu," konštatuje Jayne. "To by malo byť varovaním, aby sme nevyvodzovali závery len na základe anatómie a bez štúdia správania sa zvierat."

Internet: http://www.biology.uc.edu/faculty/jayne/gerarda_feed2.mpg (videozáznam prežúvajúceho hada, veľkosť 8 MB)