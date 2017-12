Čína bude najväčším trhom so smartfónmi

Čína sa tento rok stane najväčším trhom so smartfónmi, predbehne tak USA.

15. mar 2012 o 16:50 SITA

Postupne rastie význam trhu so smartfónmi v Indii a Brazílii.

BRATISLAVA 15. marca (SITA) - Do roku 2016 sa do prvej päťky krajín s najvyšším predajom smartfónov pravdepodobne dostanú aj ďalšie dva rozvíjajúce sa štáty, a to India a Brazília. Vyplýva to z informácií zverejnených analytickou spoločnosťou IDC.

"Pre svoju veľkosť a vysoký dopyt sa rozvíjajúce sa trhy rýchlo stávajú hnacími motormi svetového trhu so smartfónmi," uviedol analytik spoločnosti IDC Ramon Llamas. Ako dodal, spotrebitelia z rozvíjajúcich sa ekonomík hľadajú viac než len nástroj na telefonovanie, a práve smartfóny sú pre nich ideálnym zariadením pre prístup na internet či sociálne siete.

Vyspelé trhy, ako napríklad Japonsko, Veľká Británia či USA zaznamenajú v ďalších rokoch pokračujúci rast dopytu po smartfónoch, no dopyt na rozvíjajúcich sa trhoch bude podľa spoločnosti IDC rásť omnoho rýchlejšie.

"Cena smartfónov tu však zostáva pre potenciálnych kupcov aj naďalej prekážkou," uviedol Llamas. Smartfóny totiž pre mnohých ľudí žijúcich v rozvíjajúcich sa krajinách predstavujú významnú investíciu. To podľa firmy IDC prinúti podniky, aby vyvinuli nízkonákladové zariadenia, ktoré by nestáli viac ako 50 USD. Tiež budú musieť nájsť spôsob, ako výrazne znížiť ceny dátových služieb.