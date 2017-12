Múdre telefóny môžu znížiť zisky operátorov o pätinu

Brusel si chce posvietiť na operátorov

Európska komisia žiada informácie o stretnutí najväčších operátorov. Konanie proti nim ešte nezačala. Slovenska sa to zatiaľ netýka.

BRATISLAVA. Stretnutia piatich najväčších európskych telekomunikačných operátorov mohli podľa denníka Financial Times viesť k tajnej dohode. Informácie už preveruje Európska komisia, no formálne konanie proti firmám ešte nezačala. Uviedol to pre SME hovorca komisie Antoine Colombani.

Brusel sa zatiaľ len pýta na stretnutia skupiny E5, do ktorej patria Deutsche Telekom, France Telecom, Telecom Italia, Telefónica a britský Vodafone. Stretávať sa začali ešte v roku 2010.

Slovenských dcérskych spoločností sa to zatiaľ podľa Colombaniho netýka, nevyšetruje ich ani náš Protimonopolný úrad.

Informácie má komisii poskytnúť aj Asociácia mobilných operátorov GSMA. „Vyšetrovanie v tejto fáze neznamená, že máme obavy, či boli dodržané pravidlá hospodárskej súťaže,“ povedal Colombani. Vyžiadanie si informácií však býva zväčša prvým krokom pred začatím konania.

Dokumenty si mala komisia vyžiadať, aby zistila, akým spôsobom sa firmy dohodli napríklad na postupe proti regulátorom či na spoločných krokoch pri poskytovaní služieb.