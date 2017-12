Vedci chcú vesmírny magnet

Hovädzie a bravčové zvyšujú riziko rakoviny, vesmírne rakety by mohli nahradiť magnety a Európa chce triedu lacných kozmických misií. Týždeň vo vede.

15. mar 2012 o 11:11 Tomáš Prokopčák

Hovädzie a bravčové zvyšujú riziko rakoviny, vesmírne rakety by mohli nahradiť magnety a Európa chce triedu lacných kozmických misií. Týždeň vo vede bude od dnes vychádzať vo štvrtok.

Magnety namiesto rakiet

Cesta do kozmu je drahá a neefektívna. Vedci však navrhujú, aby sme nosné rakety nahradili čímsi modernejším. Dobrou alternatívou sa ukazuje princíp, na ktorom funguje napríklad Maglev.

Náklad na obežnú dráhu by sa vystreľoval pomocou akéhosi elektromagnetického katapultu, ktorý už dnes dokážeme zostrojiť. Problémom je, že vstupné náklady by sa rátali v desiatkach miliárd dolárov. Radikálne by sa však zlacnila cena, ktorú musíme zaplatiť za každý vystrelený kilogram. +Čítajte viac na Physorg.com

Koraly nemusia zmiznúť

Teplejšie moria nemusia zabiť všetok morský život. A dokonca ani koraly, čo sa dosiaľ niektorí odborníci domnievali. Nový výskum naznačuje, že aspoň niektoré druhy koralov sú voči globálnemu otepľovaniu a stúpaniu hladiny odolnejšie, než sa dosiaľ predpokladalo. +Čítajte viac v Science

Hamburgery zvyšujú riziko rakoviny

Milujete krvavý steak? A hamburgery? Nerobíte dobre. Nielenže takéto mäso – slanina, steaky či hotdogy - nevplývajú dobre na hmotnosť či srdce. Zvyšujú aj riziko rakoviny, a je pri tom jedno, či hovädzie a bravčové mäso sú, alebo nie sú ďalej spracované.

Takéto výsledky ukázalo takmer tridsaťročné sledovanie viac ako stotisíc ľudí v Spojených štátoch. Štúdia tiež naznačila, že denná konzumácia „červeného" mäsa zvyšuje toto riziko až o dvanásť percent. +Čítajte viac na Scientific American

Lacné vesmírne misie

Európa plánuje vesmírne minimisie. Už o päť rokov by chcela do kozmu vystreliť prvé, relatívne lacné sondy, do ktorých vývoja a výroby by sa mali zapojiť najmä menšie krajiny.

Európska vesmírna agentúra tvrdí, že každá z misií by mala byť lacnejšia ako päťdesiat miliónov dolárov a viesť by ich mohli krajiny ako Švédsko či Švajčiarsko. +Čítajte viac na BBC

Američania narazili na Higgsa

Objav Higgsovho bozónu je blízko. Na stopy po tejto záhadnej častici narazil vo svojich dátach aj tím vedcov, ktorý pracuje s údajmi z už odstaveného amerického urýchľovača Tevatron.

Anomálie, ktoré ukazujú na existenciu Higgsovej častice, sa pritom nachádzajú presne tam, kde ich zaznamenal aj európsky superstroj. Oficiálny objav by tak mohol byť známy už tento rok. +Čítajte viac na SME

Šimpanzy majú políciu

Krízový manažment a rýchle riešenie konfliktov nie sú len ľudské vlastnosti. Napriek tomu, že sa to predpokladalo už dávnejšie, vedci teraz po prvý raz dokázali, že aj šimpanzy využívajú „políciu".

Staršie alebo vysokopostavené jedince zvyčajne zasiahnu vtedy, keď konflikt medzi členmi skupiny začne ohrozovať samotnú skupinu. Vedci tvrdia, že toto správanie môže byť evolučným predchodcom morálky. +Čítajte viac na SME

