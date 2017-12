Dlhé vesmírne misie ničia zdravie

Kozmické misie spôsobujú zdravotné problémy. Najnovšie poškodzujú aj zrak.

13. mar 2012 o 17:00 TASR

WASHINGTON, BRATISLAVA. V očiach a mozgu astronautov, ktorí strávili dlhé obdobia vo vesmíre, sa môžu vyvinúť abnormality. naznačuje to nový výskum, pri ktorom vedci použili magnetickú rezonanciu (MRI).

Pozorovanie 27 astronautov naznačilo vplyv podobný tomu, k akému dochádza pri hypertenzii vnútri lebky. Budúci kozmickí cestovatelia by tak mohli mať problémy so zrakom, tvrdí štúdia v odbornom časopise Journal of Radiology.

Nebezpečný vesmír

Tím Larryho Kramera, profesora diagnostického a intervenčného zobrazovania na lekárskej fakulte Texaskej univerzity v Houstone, skúmal astronautov, ktorí strávili viac ako 30 dní stave so zníženou gravitáciou.

Dôkazy o expanzii priestoru s cerebrospinálnym mokom, ktorý obklopuje očný nerv, našli experti u deviatich astronautov. Sploštenie zadnej strany očnej buľvy objavili u šiestich, vydutie očného nervu u štyroch a zmeny v hypofýze u troch jednotlivcov. Tam sa nachádzajú hormóny, ktoré upravujú niekoľko dôležitých telesných funkcií.

Zdravotný stav astronautov sleduje riadiace stredisko vesmírnych letov. Už predtým bolo známe, že život v bezváhových podmienkach môže spôsobiť problémy s kosťami či svalmi. Astronautov ohrozuje aj kozmické žiarenie a radiácia zo Slnka.

Aj pre tieto dôvody je pobyt astronautov na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS obmedzený na šesť mesiacov. Ak by sa však niekedy cestovalo na Mars, cesta tam a späť z našej planéty by trvala vyše roka.

Lepšie preskúmať

Lekári amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) uviedli, že najnovšie obavy preskúmajú. Abnormalít sa však podľa nich v danom štádiu netreba priveľmi obávať.

Šéf lekárskej kliniky v Johnsonovom vesmírnom centre NASA William Tarver povedal, že výsledky štúdie vyvolávajú podozrenie, ale nedokazujú vnútrolebečnú hypertenziu.

"NASA zaznamenala tento problém ako jedno z prioritných rizík pre človeka a iniciovala komplexný program pre štúdium jeho mechanizmov a dopadov. Bude pozorne sledovať situáciu," citovala dnes šéflekára BBC.