Orange Slovensko plánuje v tomto roku vstúpiť na ICT trh

Mobilný operátor Orange Slovensko plánuje v tomto roku vstup aj na trh informačných a komunikačných technológií (ICT).

13. mar 2012 o 11:02 SITA

Ako v rozhovore pre agentúru SITA uviedol riaditeľ úseku informačných systémov a sietí a zástupca generálneho riaditeľa Orange Slovensko Ivan Golian, v tomto roku začne spoločnosť ponúkať základné ICT služby vo svojom dátovom centre. "Plánujeme postupne investovať peniaze a presadiť sa aj v ICT službách," povedal Golian, podľa ktorého práve tento segment poskytuje možnosť pre nové zdroje príjmov. Orange Slovensko však podľa jeho slov zatiaľ neplánuje žiadnu akvizíciu na Slovensku.

Generálny riaditeľ Orange Pavol Lančarič vidí priestor na ďalší rast firmy aj v oblasti fixného internetu, kde od začiatku tohto roka firma ponúka služby DSL internetu, pri ktorom využíva pevné linky spoločnosti Slovak Telekom. "Vidíme ešte stále veľký priestor aj v dátach všeobecne," doplnil Lančarič s tým, že pre Orange je zaujímavý aj segment zábavy zahŕňajúci prístup k hudbe cez mobilný aj fixný internet, ako aj rôzne doplnkové a televízne služby.

Orange Slovensko zároveň podľa Goliana odštartoval minulý týždeň pilotný projekt, v rámci ktorého zo svojho centra v Banskej Bystrici vykonáva dohľad nad službami s pridanou hodnotou, ako aj nad 2G a 3G sieťami piatich afrických krajín. Pilotný projekt by mal trvať štyri mesiace a na základe výsledkov by mala materská spoločnosť France Telecom rozhodnúť, kde bude výsledný dohľad umiestnený. "Je dosť pravdepodobné, že sa o ten výsledný dohľad budú biť väčšie krajiny ako samotný Orange Francúzsko, Orange Poľsko, ale aj dcérska spoločnosť v Egypte," konštatoval Golian.

V prípade, ak by Orange Slovensko zákazku získal, znamenalo by to aj rozšírenie centra v Banskej Bystrici. Ako však uviedol Golian, nebolo by také výrazné ako rozširovanie iných funkcionalít, ktoré spoločnosť už vykonáva pre France Telecom. "Hovoríme iba o pár ľuďoch, kdežto pri iných aktivitách hovoríme už rádovo o viac ako stovke ľudí, ktorí sú umiestnení na Slovensku, majú ale na starosti aktivity súvisiace so skupinou France Telecom," dodal. V Banskej Bystrici pritom slovenský Orange už rok vykonáva dohľad nad službami s pridanou hodnotou v sieti Orange Arménsko.