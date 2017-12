Grónsky ľad sa môže topiť rýchlejšie

Ľad v Grónsku sa môže roztopiť aj pri nižšom náraste teploty.

12. mar 2012 o 16:50 Tomáš Prokopčák

NUUK, BRATISLAVA. Je najväčším ostrovom na svete a väčšinu jeho povrchu pokrýva hrubá vrstva ľadu.

Vedci podľa štúdie v magazíne Nature Climate Change však tvrdia, že grónsky pevninský ľadovec sa môže roztápať rýchlejšie, ako hovorili predchádzajúce simulácie. Dôvodom je globálne otepľovanie.

Nevratné zmeny

Staršie modely tvrdili, že ľadová pokrývka sa na dánskom autonómnom území začne topiť vtedy, ak teploty v porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou vzrastú zhruba o tri stupne.

Nový počítačový model však naznačuje, že nevratné zmeny môžu nastať oveľa skôr. Už vtedy, keď sa svet oteplí o čosi viac ako jeden a pol stupňa.

„Naša štúdia hovorí, že za istých okolností bude roztápanie grónskeho ľadovca nevratné,“ hovorí podľa Physorg.com Andrey Ganopolski z Postdamského inštitútu na výskum vplyvov klímy.

Odborníci však zdôrazňujú, že tento proces bude relatívne pomalý. Aj keď jeho dôsledkom by mohlo byť zvýšenie hladiny morí až o šesť metrov.

Žiadny rýchly kolaps

Odhaduje sa, že ak by sme neobmedzili vypúšťanie skleníkových plynov, Grónsko sa roztopí o dvetisíc rokov. Ak sa svet oteplí o dva stupne, čo je cieľ medzinárodných klimatických rokovaní, grónsky pevninský ľadovec zmizne o päťdesiattisíc rokov.

„A to nie je nič, čo by sme nazvali rýchlym kolapsom,“ dodáva hlavný autor štúdie Alexander Robinson pre Reuters. „No v porovnaní s tým, čo sa dialo v dejinách našej planéty, to rýchlo je.“