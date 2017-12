Herné videá: osem najlepších ukážok z virtuálnych svetov

Čakali sme na herné videá, ktoré nás konečne ohúria. A prišli.

11. mar 2012 o 23:00 Ján Kordoš

S hernou konferenciou Game Developers Conference 2012 boli predstavené nielen horúce novinky, ale zároveň sa odhalili tituly, na ktoré sa nedá netešiť. Jednoducho radosť pozerať.

Vesmírna odysea

Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. U nás, v podstate na Starom kontinente, nedosahuje séria Halo úroveň fenoménu ako u amerických hráčov. Je to rozhodne škoda, pretože toto sci-fi dobrodružstvo je zábavné a hrateľné. A plné klišé, ale to nám nevadí. Po rôznych spin-offoch tu máme konečne skutočné pokračovanie.

Halo 4 bude podľa niektorých najkrajšou hrou na Xbox 360. Grafika nie je všetko a nahradiť pôvodný vývojársky tím Bungie bude náročné. Tvorcovia z 343 Industries to s touto strieľačkou ale majú rozbehnuté celkom dobre. Posúďte sami - vývojársky denník ponúkajúci prvý pohľad na hru stojí za to.

video //www.youtube.com/embed/r-u9ZDFs180

Tichý zabijak ide do Ameriky

Regulérny tretí diel zo série Assassin's Creed sme vám predstavili nedávno a predvádza sa nám i vo videu. Tak len skrátene: tentoraz sa presunieme do Severnej Ameriky v druhej polovici 18.storočia. Miesto klasického pobehovania, poskakovania a lozenia v meste si budeme užívať voľnosť v prírode.

Tiché a nenápadne zakrádanie sa spojené s likvidáciou nepriateľov bude stále ukážkou akrobatického územia. Zmenu prostredia rozhodne vítame, podľa prvých ohlasov z UbiSoftu sú hrdí na spracovanie lesov, ktoré budú pôsobiť prirodzene a nebude sa jednať o zopár stromov s obmedzujúcim priestorom na pohyb.

video //www.youtube.com/embed/7EpC0dFkBhQ

Virtuálna radnica

Maxis nás príjemne prekvapil. Konečne sa odhodlali k titulu, na ktorý čakáme už roky. SimCity 5 je podľa nás jedným za najočakávanejších strategických projektov najbližších mesiacov. Ak ste sa s touto sériou ešte nestretli, budete možno ohúrení rovnako ako my pred rokmi.

Základnou myšlienkou totiž nie je nič iné, než vybudovať vlastné mesto a udržiavať ho pri živote. Na prvý pohľad nič jednoduché, avšak plniť želania obyvateľov a zároveň zabezpečiť, aby mestská kasa nezívala prázdnotou, už tak prosté nebude. Zábavné ale áno. Viac info v našej novinke.

video //www.youtube.com/embed/QmxoG8iOrto

Moderný konflikt

Na vojakov (tých virtuálnych samozrejme) sa hráme radi. Aj preto nás Electronic Arts potešilo oznámením o ďalšom Medal of Honor s podtitulom Warfighter.

Znovu dostaneme príbehovú kampaň s naskriptovaným a explozívnym priebehom, dej bude orientovaný do alternatívnej súčasnosti a zastrieľame si do panákov v rôznych prostrediach. Teda ako vždy. Poteší, že hra pobeží na engine Frostbyte 2. Videli ste Battlefield 3 a nový Medal of Honor by mohol vyzerať rovnako.

video //www.youtube.com/embed/DefDh9E5TVo

Záchrana planéty Zem

Udalosťou týždňa bolo vydanie hry Mass Effect 3. Tomuto akčnému RPG (alebo aby ste nás nepopoťahovali, tak akčnej hry s RPG prvkami) chýba máločo. Záchrana Zeme spočinula na pleciach známeho Sheparda a dej záverečného dielu trilógie sa môže začať.

A keď nám hru už BioWare / EA vydali, nesmie chýbať launch trailer. Napumpovaný akciou, s emotívnymi scénami a ozvučením na vysokej úrovni. Jednoducho vám video neodporúčame, ak hru nechcete kúpiť... potom zrejme názor zmeníte a budete na nás nadávať.

video //www.youtube.com/embed/JsdVkRli0ic

Rodinné záležitosti

O I Am Alive sme vám písali často. Myšlienka hľadania rodiny v prírodnou katastrofou zdevastovanom meste nám príde celkom sympatická a zaujímavá. Aj preto, že súbojov bude menej a proti banditom parazitujúcim na preživších sa môžete vyhnúť alebo blafovať s nenabitou zbraňou.

Takže budeme sa snažiť predovšetkým prežiť trochu uveriteľnejšou cestou. Konečne je hra vonku a prvé ohlasy zahraničných recenzentov sú pozitívne. Dodáme, že hra je distribuovaná výhradne digitálnou formou.

video //www.youtube.com/embed/7mCMqx5Ue2s

Invázia mimozemšťanov

Strategické séria XCOM (respektíve UFO) je známa už len pre starších hráčov, ktorí si mimozemskú inváziu užili naplno. Ťahové stratégie sa dnes už príliš nenosia, avšak Firaxis to neberie na vedomie. Čo iné čakať od tvorcov Civilizácie.

Podľa nás mať úspech určite budú. Možno niekoho prekvapí vývoj hry XCOM: Enemy Unknown i na konzolové systémy, no Firaxis už s Revolution dokázal, že sa to dá i tam. Veríme, že sa zo známej série nestane iba odvar s jednoduchými hernými princípmi a nepodareným ovládaním. Video obsahuje i zábery z hrania.

video //www.youtube.com/embed/HZI1gWjmaa0

Emotívna chuťovka

Na záver si necháme to najlepšie. Vývojári z Quantic Dreams sú naši tajní miláčikovia. Omicron: The Nomad Soul, Fahrenheit a Heavy Rain. Práve preto. Najnovšie predviedli iba technologické demo - video Kara, v ktorom nám predvádzajú, čo všetko dokážu.

Podobne na to išli aj pri Heavy Rain a ak si pamätáte na kasting (zábudlivci si spomenú tu), nebude vám Kara pripadať cudzia. Emóciami nadopovaná ukážka nemusí mať nič spoločné s projektom, na ktorom momentálne v Quantic Dreams pracujú. Ale už teraz sa tešíme.

video //www.youtube.com/embed/lhoYLp8CtXI

Zdroj: YouTube, Machinima, TranchesDunet, Gamerant