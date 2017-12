Ericsson R380s

7. jún 2001 o 8:27

So štandardnou batériou BST- 10: Dĺžka hovoru: 4,5 hod. Pohotovostný režim: 107 hod. (4,5 dňa) Veľkosť: 130 x 50 x 26 mm Hmotnosť: 164g

Balenie obsahuje: R380s Štandardná batéria BST-10 (LiIon 950 mAh)

s dotykovým perom Cestovná nabíjačka 3 dotykové perá Stolový stojan Kábel RS-232 Používateľská príručka Brožúra o príslušenstve Brožúra o podpore a službách CD s komunikačným softvérom Lotus Organizer 5.0 R380 spolupracuje s: Windows® 95/98/2000/NT 4.0 SP5 s min. Pentium® 166 MHz, CD a 100 MB voľného miesta na disku

Vybrané charakteristiky:

WAP prehliadač

Kalendár*

Kontakty*

E-mail klient*

Zápisník*

Dotykový display s 3 náhradnými perami

Vstavaný modem pre dátovú komunikáciu

IrDA komunikácia

Hlasový záznamník

Výmena položiek cez IrDA (formát vCard a vCalendar)

Ovládanie klávesami alebo cez dotykový displej

Rozoznávanie ručne písaného písma

Kalkulačka

Hra

Svetové časy

Budík, Čas, Dátum

Vytáčanie hlasom

Odpovedanie hlasom

Automatické časové pásma

Nastavenie orientácie a kalibrácia displeja užívateľom

Šetrič displeja

Vibračná signalizácia

Vlastné vyzváňacie melódie

Pamäť v telefóne - 1,2 MB

Pamäť na SIM karte - 100 čísel

Prehľad aktuálneho stavu zaplnenia pamäte

Symbian platforma OS EPOC

Synchronizácia aplikácií Kalendár, Kontakty, Zápisník, E-mail klient s PC

Zálohovanie/Obnovenie údajov cez PC

Prepojenie s PC cez IrDA alebo RS-232

Nastaviteľná veľkosť pamäte cache

Prístup na WAP portál Ericsson Mobile Internet

Kompatibilita



Microsoft Outlook 97/98/2000

Microsoft Schedule+ 7.0

Microsoft Exchange 5.5

Lotus Organizer 4.1/5.0

Lotus Notes 4.5/4.6/5.0



Sieťou podporované charakteristiky na Slovensku:

Konferenčné hovory

Transfer hovorov

Krátke textové správy SMS

Podpora zreťazených správ SMS

Blokovanie hovorov

Presmerovanie hovorov

Podržanie hovoru



Čakajúci hovor

Identifikácie telefónneho čísla

Zamedzenie zobrazenia telefónneho čísla

Zdokonalené úplné kódovanie reči (EFR)

Konferenčný hovor

DTMF signály

Ďalšie možné sieťou podporované charakteristiky (záleží od prevádzkovateľa siete):

Podpora nastavení WAP konfigurácie cez OTA správy (Over The Air)

Oblastné informácie

e-GSM (Extended GSM)

Informácia o cene hovoru (Advice of Charge Information)



* integrované aplikácie, ktoré možno synchronizovať s PC, pozri Kompatibilita