Francúzsko ponúka zvyšné licencie UMTS

10. jún 2001 o 8:15

Francúzska vláda potvrdila rozhodnutie o začatí druhého kola ponúk na udelenie zvyšných dvoch licencií na prevádzkovanie mobilných telefónov tretej generácie (3G). Francúzsko udelilo zatiaľ licenciu na prevádzkovanie 3G sietí spoločnosti Orange, ktorú vlastní France Telecom a operátorovi Vivendi Universal s SFR. Podľa agentúry BBC nebol presný dátum druhého kola ešte stanovený, ale udeľovanie zvyšných licencií by sa malo konať v 2. polroku 2002, vyhlásil francúzsky regulačný orgán Autorite de Regulation des Telecommunications (ART). Úrad navrhuje aj rozloženie platieb za získané licencie, z ktorých každá stojí 4,95 mld. eur. Týmto krokom by sa mohlo čiastočne znížiť finančné zaťaženie telekomunikačných spoločností. Pri tendri na udelenie licencie 3G (Universal Mobile Telecommunications System - UMTS) z januára tohto roka nastal zmätok, keď Bouygues Telecom a španielska Telefonica odstúpili v dôsledku vysokej ceny za licenciu a Dutch KPN, Deutsche Telekom a Hutchison Whampoa odstúpili ešte skôr. Tender o udelenie licencie 3G vo Francúzsku sa od iných európskych štátov odlišuje, pretože vláda stanovila cenu za udelenie ešte vopred. Peniaze získané za licencie chce Paríž použiť na reštrukturalizáciu svojho dôchodkového systému.

Druhý tender sa bude konať približne deväť mesiacov až rok. Po menšom zmätku pri januárovom tendri sa vyskytli dohady o možnom zrušení súťaže, pretože sa Paríž obával vytvorenia duopolu medzi Orange a SFR. Nový návrh platobných podmienok iniciovaný ART by znamenal, že by sa väčšina licenčného poplatku zaplatila v ročných splátkach počas budúcich šiestich rokov, a nie tak, ako to je v súčasnosti, do dvoch rokov. Tento návrh všetci určite privítajú, pretože väčšina telekomunikačných firiem, ktoré sa uchádzali o 3G licenciu v iných európskych štátoch, má problémy s úvermi. Ďalším krokom, ktorý presadzuje ART, je predĺženie lehoty platnosti pre UMTS na 15 až 20 rokov. Podľa štúdie americkej firmy McKinsey uvedenie UMTS v Európe prinesie telekomunikáciám straty vo výške asi 270 mld. eur.