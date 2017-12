Zníženie prepojovacích poplatkov pokles cien neprinesie

Telekomunikační operátori neplánujú pre pokles maximálnej výšky prepojovacích poplatkov v pevnej sieti, ktoré si medzi sebou spoločnosti účtujú, znižovať ceny pre zákazníkov.

12. mar 2012 o 0:00 SITA

"Vzhľadom k zanedbateľnému výslednému finančnému dopadu tohto rozhodnutia je aj priestor pre úpravu cien pre koncových zákazníkov zanedbateľný," uviedol manažér pre služby poskytovateľom spoločnosti Slovanet Martin Datko. Obdobne to vidí aj telekomunikační operátor Swan, podľa ktorého sa síce znížia výnosy z ukončovania volaní v jeho sieti, no zároveň klesnú aj náklady na ukončovanie volaní do sietí iných operátorov.

Podľa špecialistu pre reguláciu a prepojenie spoločnosti GTS Slovakia Ivana Leščáka náklady na prepojenie volania do pevnej siete už dnes nie sú takou významnou zložkou ako v minulosti. "Zmena poplatkov za prepojenie sa v dlhšom horizonte premietne do trhovej ponuky, ale nejde o také dramatické zmeny, ako napríklad pri zmene cien volaní v mobilných sieťach," dodal Leščák.

Podľa hovorcu spoločnosti Slovak Telekom Andreja Garguláka ceny pre koncových zákazníkov dlhodobo klesajú aj vďaka zdravému konkurenčnému prostrediu v oblasti služieb pevných i mobilných sietí. Pripomenul pri tom, že prepojovací poplatok nie je jediným komponentom, z ktorého sa skladá cena hovoru.

Operátori sa však líšia v názore, či je regulácia prepojovacích poplatkov v pevnej sieti potrebná, ako aj v tom, aký vplyv bude mať na ich podnikanie z finančného hľadiska. Podľa GTS Slovakia, Slovanetu a Swan je určitá regulácia potrebná pre rozvoj konkurencie, pričom na nich nebude mať z finančného hľadiska výrazný vplyv.

Naopak Slovak Telekomu sa regulácia podľa Garguláka dotkne negatívne vzhľadom na fakt, že väčšina volaní je ukončovaných práve v jeho sieti. So znížením cien terminačných poplatkov nesúhlasí košický Antik Telecom, keďže na firmu to bude mať z finančného hľadiska negatívny dopad. "Z nášho pohľadu nevidíme žiaden súťažný problém medzi operátormi, kvôli ktorému by bolo potrebné ceny regulovať u všetkých operátorov," tvrdí manažér spoločnosti Ján Veres.

Telekomunikačný úrad SR znížil maximálnu výšku prepojovacích poplatkov v pevnej sieti, ktoré si medzi sebou účtujú operátori za každý ukončený hovor v ich pevnej sieti, od začiatku tohto marca. Cena za službu ukončovania volania pre prepojenie na miestnej úrovni klesla na 0,0050 eura za minútu a cez jeden tranzit na 0,0072 eura za minútu. Doterajšie neregulované ceny boli na úrovni 0,0077 eura za minútu resp. 0,0115 eura za minútu.